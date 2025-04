Arsenal-PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la demi-finale aller de la Ligue des champions ?

Ce mardi, le Paris Saint-Germain se déplace à Londres pour affronter Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions. Après leur première défaite de la saison en Ligue 1 vendredi, les Parisiens doivent se ressaisir s'ils espèrent décrocher un ticket pour la finale de la compétition. À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Arsenal-PSG ?

Après leur première défaite en Ligue 1 cette saison vendredi dernier (Nice, 1-3), le Paris Saint-Germain se déplace ce mardi sur la pelouse d'Arsenal, à l'Emirates Stadium de Londres, pour la demi-finale aller de la Ligue des champions. Ousmane Dembélé et les siens devront tirer un gros coup de canon pour faire tomber les Gunners, deuxième meilleure défense de la compétition, s'ils espèrent se qualifier en finale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plusieurs absents importants du côté des Anglais

Bonne nouvelle pour les Parisiens : le groupe est au complet et aucun joueur important ne manque à l'appel. Ce n'est pas la même situation du côté des Gunners qui comptent plusieurs absents importants. Gabriel, Gabriel Jesus, Kai Havertz et Jorginho sont blessés. Thomas Partey est suspendu. Riccardo Calafiori, Mikel Merino et Ben White sont incertains.

Contrairement aux hommes de Luis Enrique, Arsenal reste sur un nul mercredi face à Crystal Palace (2-2) et est 2ᵉ de Premier League. Ils ne pourront pas être champions puisque Liverpool a réuni assez de points (82) pour s'assurer la première place du podium. Le Paris Saint-Germain, lui, est champion de France pour la 13ᵉ fois de son histoire depuis le 5 avril dernier après sa victoire face à Angers (1-0).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En Ligue des champions, les Londoniens ont largement vaincu l'ogre de la compétition, le Real Madrid, en quarts de finale (3-0 à l'aller et 2-1 au retour). De leur côté, les Parisiens se sont qualifiés de justesse (3-1 à l'aller et 2-3 au retour) face à Aston Villa. Les deux équipes se sont déjà affrontés dans cette campagne de Ligue des champions, en phase de ligue. Arsenal s'était imposé, à domicile, 2-0.