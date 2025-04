Ligue des champions : le président du PSG Nasser-Al-Khelaïfi aperçu dans le métro de Londres

Le président du club parisien, Nasser-Al-Khelaïfi, a été aperçu lundi en discussion avec des supporters parisiens dans le métro londonien en rentrant de l’Emirates Stadium, un jour avant la première manche de la demi-finale du PSG contre Arsenal en Ligue des champions ce mardi.





J-1. Le Paris Saint-Germain s’apprête à jouer la première manche de sa demi-finale contre Arsenal, en Ligue des champions ce mardi. Les supporters parisiens sont attendus à Londres pour acclamer Ousmane Dembélé et ses coéquipiers à l’Emirates Stadium.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une discussion avec les supporters

La délégation parisienne a pu participer à l’entraînement collectif sur la pelouse du stade d’Arsenal. Fait étonnant, le président Nasser al-Khelaïfi a été aperçu lundi dans le métro londonien en rentrant de l’Emirates Stadium avec des supporters parisiens qui ont fait le déplacement et a même pu discuter avec eux pendant son trajet.

#PSG #ARSPSG Vu dans le métro londonien ce lundi en revenant de l’entraînement à l’Emirates, le président du @PSG_inside Nasser Al-Khelaifi en pleine discussion avec des fans venus de Paris @ChampionsLeague @CanalplusFoot pic.twitter.com/33qMS1Y91G — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) April 28, 2025

Un PSG moins fort

Le PSG, moins fringant depuis plusieurs semaines, devra retrouver son élan pour continuer de rêver à la finale. Paris traverse une période délicate après le surrégime des trois premiers mois de l'année : sa défense est poreuse et sa charnière Marquinhos-Pacho moins solide, son milieu Ruiz-Vitinha-Neves est moins rayonnant, et son leader d'attaque, Ousmane Dembélé, est moins efficace devant le but.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le mois d'avril n'a pas réussi au club de la capitale avec des victoires en Ligue 1 moins clinquantes, une défaite contre Aston Villa (3-2) à Birmingham où les Parisiens se sont désunis et ont vacillé mentalement, ainsi que le premier revers de la saison en Ligue 1 contre Nice vendredi (3-1).

À lire aussi Ligue 1 : à quatre jours de son choc contre Arsenal, le PSG chute contre Nice et perd son invincibilité

"Par rapport à ce que j'ai vu, je signe tout de suite pour mardi, à Londres, et pour le match retour. Pas pour le résultat, évidemment, mais j'ai vu une équipe qui a eu 30 occasions de marquer. Je ne suis pas du tout inquiet", avait assuré samedi soir Luis Enrique, qui peut compter sur un groupe au complet, sans aucun blessé.