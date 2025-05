Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Grand Prix de Miami ?

Après une semaine de pause, la Formule 1 est de retour. Les 20 pilotes vont disputer le sixième Grand Prix de la saison à Miami, première course de la saison aux États-Unis. Ce week-end contiendra deux courses puisque l'on assistera à la deuxième course sprint de l'année après celle du Grand Prix de Chine qui avait vu Lewis Hamilton s'imposer.

Direction la Floride pour la Formule 1. Pour le sixième rendez-vous de cette saison de F1, le paddock se rend sur le tracé de Miami, de 5,410 kilomètres, qui entoure le Hard Rock Stadium. Un circuit où Lando Norris avait signé la première victoire en course de sa carrière l'an dernier.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

McLaren aux avant-postes

Cette année encore, c'est bien McLaren qui devrait être aux avant-postes lors de ce week-end au format sprint, tant leur monoplace est au-dessus des autres. Oscar Piastri est désormais le nouveau leader du championnat du monde après sa victoire en Arabie Saoudite et sera un des hommes à suivre lors de cette course américaine.

L'Australien compte 10 points d'avances sur son coéquipier Lando Norris qui a toujours des difficultés à comprendre le fonctionnement de cette monoplace. Le Britannique se doit de réagir pour éviter que son coéquipier ne s'envole au championnat, ce qui promet une belle lutte entre les deux pilotes en tête du championnat.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Max Verstappen, la principale menace pour McLaren ?

Derrière, Max Verstappen, troisième du classement à 12 points de Piastri, semble être le principal concurrent pour les pilotes McLaren. Le quadruple champion du monde est le seul pilote à avoir remporté une course en dehors des pilotes McLaren. En qualifications, le Batave est particulièrement redoutable et peut aller chercher une pole position.

Mais petite particularité de ce circuit, le pilote en pole position n'a jamais remporté la course lors des trois premières éditions. Sera-t-il le premier à briser cette "malédiction" ? Derrière ces trois pilotes, il faudra garder un œil sur les pilotes Mercedes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

George Russell et Andrea Kimi Antonelli font un très bon début de saison, respectivement quatrième et sixième du championnat. La monoplace est rapide cette saison et elle paraît être en capacité pour lutter pour une place sur le podium, voire même, si les circonstances le permettent, lutter pour la victoire.

De son côté, Ferrari est toujours en difficulté en ce début de saison. Le nouveau planché installé sur la monoplace a permis à la Scuderia de signé son premier podium à Djeddah. Charles Leclerc est capable de faire un gros résultat vu sa forme du moment. Lewis Hamilton, lui, n'est pas encore au niveau de son coéquipier et est toujours en phase d'apprentissage.

La suite après cette publicité

Un week-end sprint

Pour la deuxième fois de la saison, ce week-end verra une course sprint. La première a eu lieu en Chine et avait vu Lewis Hamilton s'imposer. Cela signifie qu'il n'y aura qu'une seule séance d'essais libres vendredi, à 18h30 qui sera à suivre sur Canal + Sport 360. Puis à 22H30 sur Canal + Sport, place aux qualifications pour la course sprint du lendemain.

Elle aura lieu à 18 heures, en direct sur Canal + Sport. Après une course de 100km, les pilotes n'auront pas beaucoup de repos puisqu'à 22 heures, début des qualifications pour la course principale. Des qualifications qui seront à suivre sur Canal + Sport.

Enfin, dimanche, les fans de Formule 1 devront patienter avant de voir les feux s'éteindre. Le départ de la course sera donné qu'à 22 heures, sur Canal +.