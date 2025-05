De retour en Floride, Léon Marchand retrouve la compétition

Léon Marchand reprend la compétition en Floride ce jeudi. Le quadruple champion olympique fera sa rentrée sur 400 m nage libre à l'occasion d'un meeting de Fort Lauderdale aux États-Unis. Cinq épreuves sont au programme de la star de la natation française.

Huit mois après sa razzia historique à Paris, Léon Marchand retrouve les bassins aux États-Unis. Après un break en Australie et quelques courses officielles en Asie il y a quelques mois, le quadruple champion olympique reprend la compétition. Le héros des Jeux de Paris 2024 participe à un meeting en Floride où il va retrouver 700 nageurs. Léon Marchand sera engagé sur cinq courses dont deux en crawl dès ce jeudi, une nouveauté pour lui.

"La flamme est revenue"

Après des vacances et une parenthèse ensoleillée en Australie, Léon marchand a hâte de reprendre la compétition. "La flamme est revenue", expliquait il y a quelques jours le nageur de 22 ans.

Après avoir brillé en brasse et en papillon, l’athlète le plus titré des Jeux de Paris 2024 va nager le crawl sur 200 et 400 m aux États-Unis. Grâce à ses fameuses coulées et sa technique hors pair, Léon Marchand a les capacités de briller, confirme le champion olympique du 100 m nage libre Alain Bernard. "Je pense que c'est l'une des courses où il a le plus de marge de progression mais de là à titiller les meilleurs mondiaux, c'est super tôt pour le dire. Quand Léon s'engage dans quelque chose, il ne le fait pas à moitié", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

Le nageur français doit encore progresser. Sur 400 m nage libre, par exemple, son record personnel date d'il y a cinq ans, bien loin du record du monde actuel. Mais, pour Léon Marchand, qui aime les défis, c'est une source de motivation supplémentaire à trois ans des Jeux olympiques de Los Angeles.