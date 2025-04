Ligue des champions : après un match fou, le FC Barcelone et l'Inter Milan se quittent sur un match nul en demi-finale aller

Une demi-finale dingue. Le FC Barcelone et l'Inter Milan se quittent sur un match nul (3-3). Tout se jouera au match retour dans le stade Giuseppe Meazza, mardi prochain, pour savoir qui accédera à la finale de cette édition 2024-2025 de la Ligue des champions.

Il ne fallait pas arriver en retard pour assister à cette demi-finale entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Les deux clubs n'ont pas su se départager au terme des 90 minutes de jeu, score final trois buts partout. Les Interistes ont pris l'avantage dans les 30 premières secondes grâce à une superbe madjer de Marcus Thuram.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À la 21e, Dumfries double la mise pour l'Inter. Un but qui va piquer au vif les Barcelonais qui vont prendre le contrôle du ballon et inscrire deux buts, d'abord par une sublime action individuelle de Lamine Yamal à la 24e minute et grâce à Ferran Torres à la 38e. 2-2 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les débats sont plus équilibrés mais c'est l'Inter Milan qui reprend l'avantage grâce à de nouveau Dumfries, qui signe un doublé à la 63e minute. Mais à peine deux minutes plus tard, sur un corner jouer à l'extérieur de la surface, Raphinha décoche une frappe puissante qui touche la barre mais qui rebondit sur le dos du gardien Interiste, Sommer. 3-3 à la 65e. Les occasions s'enchaineront de part et autre, mais aucune équipe ne réussira à prendre finalement l'avantage.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le match retour aura lieu à Giuseppe Meazza, mardi prochain.