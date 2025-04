Ligue des champions : le PSG peut-il s'imposer sur la pelouse d'Arsenal en demi-finale aller ?

Le PSG se déplace ce mardi soir Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions. Après une qualification de justesse face à Aston Villa et leur première défaite en Ligue 1 face à Nice, les Parisiens peuvent-ils espérer se qualifier en finale contre la deuxième meilleure défense de la compétition ?

"Tous les joueurs devant sont capables de marquer"

Le Paris Saint-Germain peut évidemment l'emporter à Londres. Les Parisiens inscrivent beaucoup de buts en Ligue des champions, même à l'extérieur. Et l'attaquant français Ousmane Dembélé réalise une saison de très haut vol, avec 32 buts et 10 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues.

Marquer des buts ne sera toutefois pas chose aisée ce mardi puisque Paris affronte la meilleure défense du championnat anglais et deuxième meilleure défense de la Ligue des champions. Ils pourront compter sur leur grand gardien espagnol David Raya et ses 18 clean sheets (ndlr, ne pas encaisser de buts en un match), et surtout sur le défenseur central français William Saliba, qui est actuellement l'un des meilleurs joueurs à son poste.

"Comment je vois le match ? C'est très difficile de pouvoir décrire cette rencontre parce qu'on va voir, je pense, deux équipes qui pratiquent le même football, ce jeu vers l'avant qui va extrêmement vite, des joueurs sur les côtés qui sont très bons en termes de dribble, en terme de technique, que ce soit côté Parisien, mais côté Arsenal, tous les joueurs devant sont capables de marquer des buts et on en a eu la preuve dans leurs championnats respectifs, mais aussi dans cette Ligue des champions. En tout cas, j'ai hâte d'être à l'Emirates", analyse Robert Pirès, qui a porté le maillot d'Arsenal pendant six ans.