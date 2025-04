Tennis : le capitaine des Bleues Julien Benneteau s'en va sur fond de performances décevantes

Le capitaine de l'équipe de France féminine de tennis, Julien Benneteau, va quitter son poste, qu'il occupait depuis 2019, a annoncé mardi la Fédération française de tennis (FFT). Après avoir remporté la Billie Jean King Cup en 2019, les Bleues ont été reléguées en deuxième division en 2024 et ont échoué dans leur opération remontée cette saison.

La fin d'un "cycle" pour un tennis féminin français mal en point : la Fédération a annoncé mardi le départ du capitaine des Bleues Julien Benneteau, au terme d'un mandat de six ans entamé par un titre mais conclu par des déceptions en série. "Julien Benneteau, en fin de contrat cet été, n'a pas souhaité solliciter un nouveau mandat de capitaine", selon un communiqué de la FFT, sans indiquer le nom de son successeur.

"Nous arrivions à la fin d'un cycle", estime Gilles Moretton

Six mois après la relégation de la France au deuxième échelon de la Billie Jean King Cup et quelques jours après l'échec de l'opération remontée dans l'élite, qui devra attendre au moins 2027, "nous arrivions à la fin d'un cycle", a estimé le président de la FFT Gilles Moretton, cité dans le communiqué.

"Il était nécessaire pour Julien de passer le flambeau à un nouveau capitaine qui pourra impulser une nouvelle dynamique à cette équipe", a ajouté le patron du tennis français. "Julien Benneteau aura marqué l'histoire de notre fédération, d'abord en tant que joueur avec notamment une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012", en double avec Richard Gasquet, "puis comme capitaine de l'équipe de France" féminine, qu'il a conduite en 2019 à un troisième titre en BJK Cup (ex-Fed Cup).

Mais les derniers chapitres de son aventure avec les Bleues ont été nettement moins réjouissants, à l'image de la dégringolade des joueuses tricolores au classement WTA, où la France ne compte plus qu'une représentante dans le top 100, Varvara Gracheva (66e). Symbole éloquent, le tableau final du tournoi WTA 500 de Strasbourg (18-24 mai), dernière répétition avant Roland-Garros, ne compte à ce stade aucune Française, ont indiqué mardi les organisateurs.

L'équipe de France reléguée au deuxième échelon

Les Françaises ont été reléguées en novembre 2024 au deuxième échelon de la BJK Cup après une défaite en Colombie d'autant plus douloureuse que sa cheffe de file Diane Parry (aujourd'hui 116e) s'était gravement blessée. Elles n'ont pas davantage brillé mi-avril lors d'un tournoi de promotion/relégation à Vilnius (Lituanie).

Battues par la Turquie et la Belgique, les Bleues ont échoué à décrocher un billet pour les barrages de novembre, qui auraient pu leur permettre de réintégrer le groupe des meilleures nations mondiales en 2026. En Lituanie, "certaines joueuses ont été exemplaires tandis que d'autres n'ont pas assumé leurs responsabilités", avait affirmé Julien Benneteau, dans des propos rapportés par le journal L'Equipe.

Le capitaine, contraint d'aligner Alizé Cornet tout juste de retour sur le circuit après une pause de près d'un an, avait notamment critiqué le refus de jouer de Diane Parry et Caroline Garcia (117e), invoquant des blessures. "A un moment donné, on doit se poser la question: quel est mon seuil de douleur et quelle est ma capacité à dépasser cette douleur quand il n'y a pas de risque d'aggravation? Qu'est-ce que l'équipe de France représente ?", avait-il cinglé. "Les filles jouent 30 ou 35 tournois dans une année. L'équipe de France, c'est deux semaines par an. Aujourd'hui, elles sont dans une sorte de confort qui ne les pousse pas à tout faire pour être performantes", avait insisté Benneteau.

Tuile supplémentaire : le capitaine avait à nouveau perdu une joueuse sur blessure en Lituanie, Clara Burel (144e). Mardi, Benneteau, cité dans le communiqué de la FFT, a souhaité à l'équipe de France "de retrouver très vite la place qu'elle mérite parmi l'élite mondiale". "J'ai représenté l'équipe de France avec honneur, mes valeurs, mon éducation sportive", a-t-il ajouté sur son compte Instagram. "A bientôt pour de nouvelles aventures!", a-t-il conclu.