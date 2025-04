Tennis : Novak Djokovic fait l'impasse sur le Masters 1.000 de Rome

© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

À moins d'un mois de Roland-Garros, Novak Djokovic a annoncé qu'il ne participerait pas au Masters 1000 de Rome qui aura lieu du 7 au 18 mai et qu'il a déjà remporté à six reprises dans sa carrière. Cette saison, le Serbe a connu deux éliminations dès son entrée en lice à Monte-Carlo et à Madrid.