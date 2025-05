«Heureux de m'arrêter là-bas» : les confidences de Richard Gasquet avant de prendre sa retraite à Roland-Garros

À 38 ans, Richard Gasquet s’apprête à disputer le dernier tournoi de sa carrière à Roland-Garros. Entre nostalgie, lucidité et fierté, il revient, au micro du Studio des Légendes, sur ses débuts, sa passion intacte et son envie de tirer sa révérence là où tout a vraiment compté pour lui.

À 38 ans, Richard Gasquet s’apprête à tourner la page d’une vie dédiée au tennis. C’est à Roland-Garros, dans trois semaines, que le Biterrois disputera le dernier tournoi de sa carrière professionnelle. Une fin symbolique pour celui qui a tout donné à ce sport, depuis ses premiers échanges à trois ans dans le club de ses parents, jusque sur les plus grands courts de la planète.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"J’ai commencé très jeune, à Béziers, dans le club familial. Quasiment 35 ans plus tard, l’histoire va se finir à Roland", confie-t-il avec émotion. Ce lieu mythique, où il s’apprête à faire ses adieux, n’a pas été choisi au hasard. "C'est un lieu qui est symbolique. C'est quand même le plus grand tournoi pour un joueur français, donc je suis heureux de m'arrêter là-bas", a ajouté le joueur de 38 ans.

Richard Gasquet avait pris sa décision en fin d’année dernière. "Je suis heureux d’avoir encore pu jouer à Monaco ou dans d’autres beaux tournois cette saison. Maintenant, je veux juste bien finir", a rapporté le Biterrois au micro d'Europe 1. Avec plus de 900 matchs sur le circuit ATP, un record de longévité parmi les joueurs français et plusieurs passages dans le top 10 mondial, Richard Gasquet laisse derrière lui une carrière marquée par la régularité et la passion.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Quand tu es sportif, il y a un côté obsessionnel"

"J'ai énormément travaillé pour essayer d'être le meilleur possible. Quand tu es sportif, il y a un côté obsessionnel et ce côté obsessionnel, tu l'as le matin, le midi et le soir. C’est un sport de compétition permanente, avec une pression quotidienne", a confié le joueur de tennis de 38 ans.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Conscient d’avoir évolué à une époque dominée par les géants Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, il ne nourrit aucun regret. "J’ai été dans les dix meilleurs mondiaux pendant 4-5 ans. Tu as toujours envie de faire mieux, en tout cas, une chose est sûre, j'ai toujours eu envie de faire de mon mieux", a assuré Richard Gasquet, qui ne veut pas oublier le soutien des supporters tout au long de sa carrière.

"C'est sûr que c'est un sport qui est regardé, qui est aimé et surtout, j'ai vraiment ressenti l'amour des gens, surtout ceux qui m'ont supporté en Coupe Davis, à Roland-Garros, à Bercy, dans les tournois français. Les gens qui aiment le tennis nous ont vraiment aidés. Ils ont vraiment essayé de nous aider à progresser, à ce que l'on soit meilleur", a conclu l'homme aux 16 titres sur le circuit, au micro du Studio des Légendes.