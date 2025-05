Rugby : le début de convalescence de Dupont « se déroule bien» , explique le joueur

Sorti sur blessure en mars 2025 lors du choc contre l'Irlande, le capitaine de l'équipe de France a donné des nouvelles sur l'évolution de sa blessure. Victime d'une rupture des ligaments croisés, le joueur du Stade Toulousain est contraint de s'éloigner des terrains pendant encore quelques mois, mais se montre positif sur son rétablissement.

Les premières étapes de la convalescence du demi de mêlée de Toulouse et du XV de France Antoine Dupont "se déroulent bien" a affirmé le joueur dimanche, près de deux mois après sa grave blessure à un genou.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il y a eu l'opération, le post-op que j'ai fait à Toulouse. Tout s'est bien déroulé, même si c'est la partie sûrement la plus fastidieuse, la plus douloureuse aussi. J'avais mes potes, j'avais ma famille qui sont venus me voir. J'ai eu beaucoup de soutien et pour le moment, toutes les étapes se déroulent bien (...) Je n'ai pas eu de complications post-opératoires", a affirmé le capitaine français au micro de France 2, un peu avant la demi-finale de la Champions Cup entre l'Union Bordeaux-Bègles et Toulouse.

Des nouvelles rassurantes

"Là, j'ai pu enlever les béquilles, reconduire, donc ça progresse bien pour moi", a illustré le médaillé olympique, expliquant être revenu depuis deux semaines au contact avec le groupe toulousain.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ça m'a fait du bien et de pouvoir les accompagner, les suivre à ma manière. C'est toujours dur de ne pas être sur le terrain", a-t-il aussi reconnu.

Pas de date de retour

Interrogé sur un calendrier de retour sur le terrain, il ne s'est pas avancé. "Non, c'est beaucoup trop prématuré pour parler de reprise. Aujourd'hui, on sait que ça tournera sûrement autour des huit mois. Mais il va se passer beaucoup de choses d'ici là."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Antoine Dupont s'est rompu un ligament du genou droit lors de la quatrième journée du Tournoi des six nations contre l'Irlande, le 8 mars.