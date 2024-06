Roland-Garros: Zverev, poussé aux cinq sets, passe ric-rac en 8es

Le N.4 mondial Alexander Zverev, prétendant au titre à Roland-Garros, s'est fait très peur contre le Néerlandais Tallon Griekspoor (25e), mais a tout de même arraché samedi sa qualification pour les 8es de finale en s'imposant 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 (10/3). "C'était un match incroyable face à un joueur incroyable, qui s'est battu jusqu'au bout, dans une ambiance formidable. J'ai aimé chaque minute", a brièvement réagi Zverev sur le court, après avoir longtemps étreint son valeureux adversaire au filet.

L'Allemand de 27 ans, pas vraiment au mieux sous le toit fermé du Philippe-Chatrier, a su faire le dos rond dans les mauvais moments de cette rencontre éprouvante et a trouvé les ressources pour finalement renverser une situation bien compromise. Car son adversaire, quitte à pécher par irrégularité dans son jeu, a été plein de culot et redoutable, allant jusqu'à posséder deux breaks d'avance au cinquième set pour mener 4-1, service à suivre.

Un léger passage à vide

Zverev n'a pas lâché et a profité d'un léger passage à vide de Griekspoor au pire instant pour recoller, montrant alors enfin un visage conquérant, avec des frappes redevenues très lourdes et précises. Il lui a tout de même fallu attendre le super tie-break pour en finir et soupirer de soulagement au bout de 4h14 d'efforts. "Lorsque vous êtes menés 4-1, avec un double break de retard, il y a très peu de chances que vous reveniez... Or j'ai eu l'impression d'avoir joué un très bon match à partir de là. Et il a commencé à douter un peu. Ensuite, oui, c'est dans le jeu décisif que j'ai joué mon meilleur tennis de tout le match"", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Demi-finaliste des trois précédentes éditions, l'Allemand, vainqueur du Masters 1000 de Rome il y a deux semaines, est passé près de la correctionnelle. Zverev, tombeur de Rafael Nadal au premier tour, semblait être pourtant dans les meilleures dispositions depuis le début du tournoi, y compris psychologiques, alors qu'il est jugé en appel pour violences conjugales à Berlin en son absence. Son prochain adversaire sera le Danois Holger Rune (13e) ou le Tchèque Jozef Kovalik (145e), repêché des qualifications.