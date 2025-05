Athlétisme : les relayeurs français brillent lors de ce week-end des relais mondiaux

L'athlétisme français brille en ce week-end du 10 et 11 mai. Les relayeurs sont parvenus à tous se qualifier. Les relais mondiaux disputés samedi et dimanche à Canton offrent 14 places qualificatives pour les Mondiaux d'athlétisme de Tokyo dans chacun des cinq relais.

La France a réussi le carton plein samedi et dimanche lors des relais mondiaux à Canton (Chine) en qualifiant tous ses relayeurs (4x100 m hommes et femmes, 4x400 m hommes, femmes et mixte) pour les Mondiaux d'athlétisme prévus à Tokyo en septembre.

Samedi, les collectifs français du 4x400 mètres hommes (Muhammad Abdallah Kounta, Loïc Prévot, David Sombé, Adrien Coulibaly) et femmes (Fanny Peltier, Diana Iscaye, Emma Montoya, Louise Maraval) ont respectivement terminé premiers (3:00.30) et deuxièmes (3:26.36) de leur série, assurant directement leur qualification pour l'édition de Tokyo.

Non qualifiés à l'issue des séries de samedi, les relais 4x100 m hommes et femmes et 4x400 m mixte ont eu le droit à une série de repêchage dimanche.

Sur 4x400 m mixte, Muhammad Abdallah Kounta, Fanny Peltier, Téo Andant et Louise Maraval ont pris la deuxième place de leur série de rattrapage (3:12.66), suffisant pour valider leur ticket pour le Japon.

Côté 4x100 m, les sprinteurs et sprinteuses tricolores ont su se ressaisir après leur déception de la veille. En repêchage, Marie-Ange Remlinger, Sarah Richard, Hélène Parisot et Chloé Galet ont remporté leur série en 43 sec 06 et assurent donc leur participation aux Mondiaux de Tokyo.

Elles ont été imitées quelques minutes plus tard par Pablo Mateo, Jeff Erius, Ryan Zeze et Aymeric Priam, vainqueurs de leur série de rattrapage en 38 sec 31.

Les relais mondiaux disputés samedi et dimanche à Canton offrent 14 places qualificatives pour les Mondiaux d'athlétisme de Tokyo (13-21 septembre) dans chacun des cinq relais. Deux dernières places seront attribuées plus tard, en fonction du bilan mondial entre le 25 février 2024 et le 24 août 2025.