Le défenseur du Real Madrid Raul Asencio poursuivi, pour une vidéo à caractère sexuel avec une mineure

Révélation de la saison du Real Madrid sur le terrain, le défenseur Raul Asencio a été mis en examen en dehors pour avoir diffusé un enregistrement vidéo à caractère sexuel, impliquant une mineure. Trois anciens joueurs du club sont également concernés.

Le défenseur madrilène Raul Asencio a été officiellement mis en examen, ainsi que trois autres anciens joueurs du club, pour avoir diffusé un enregistrement vidéo à caractère sexuel impliquant une mineure, a indiqué la presse espagnole mercredi soir.

Déjà pris à partie dans certains stades

D'après les médias locaux, le juge du tribunal de San Bartolomé de Tirajana, à Grande Canarie, poursuit Raul Asencio, 22 ans, et ses trois anciens coéquipiers qui évoluaient "dans les catégories inférieures du club" pour "révélation de secrets sans consentement et violation de l'intimité, distribution et envoi à des tiers de vidéos sans consentement, captation et utilisation de mineurs à des fins pornographiques et détention de pédopornographie". Mais le tribunal ne mentionne pas quels faits concernent chaque joueur.

En septembre 2023, trois joueurs dont l'identité n'était pas connue, âgés entre 21 et 22 ans, avaient été arrêtés au centre d'entraînement du Real à la suite d'une plainte déposée par la mère de la jeune fille de 16 ans, qui apparaît dans cette vidéo. La presse expliquait à l'époque que le suspect principal, dont on ignore l'identité, avait enregistré un rapport sexuel consenti avec la jeune fille avant d'envoyer sans son consentement la vidéo aux autres joueurs.

Asencio, formé au Real, est la révélation de la saison du club madrilène où il s'est imposé comme titulaire pour sa première saison en professionnel. Il a été pris à partie à plusieurs reprises dans des stades espagnols, notamment lors du dernier Clasico contre le FC Barcelone, où la Liga a dénoncé des chants "Asencio, en prison!"