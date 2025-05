Roland-Garros 2025 : Gasquet, Parry, Wawrinka... Ces joueurs qui bénéficient d'une wild-card

Les organisateurs de Roland-Garros ont dévoilé la liste des joueuses et des joueurs invités pour prendre part aux qualifications et au tableau principal du deuxième Grand Chelem de la saison. Le Français Richard Gasquet, qui mettra un terme à sa carrière porte d'Auteuil, a logiquement reçu une wild-card en raison de son classement trop élevé.

Le Suisse Stan Wawrinka, triple lauréat en Grand Chelem, et le Français Richard Gasquet, sur le point de prendre sa retraite sportive, ont reçu une invitation pour intégrer le tableau final de Roland-Garros (25 mai-8 juin), ont annoncé mardi les organisateurs. Du côté des dames, les Françaises Diane Parry (102e), Léolia Jeanjean (104e) et Chloé Paquet (138e) ont également décroché un sésame pour le tableau final, selon le communiqué publié par la Fédération française de tennis (FFT).

Gasquet mettra un terme à sa carrière à Roland-Garros

La wild-card octroyée à Gasquet (dont la 160e place au classement ATP ne lui permet pas d'intégrer directement le tableau final) ne faisait guère de doute, le Biterrois de 38 ans ayant annoncé en octobre son intention de ranger ses raquettes à l'issue de Roland-Garros. Une légère incertitude planait en revanche sur l'attribution d'une invitation à Stan Wawrinka (132e), sacré sur la terre battue parisienne en 2015.

En dehors de Gasquet et Wawrinka, les Français Arthur Cazaux (116e), Valentin Royer (117e), Terence Atmane (119e) et Pierre-Hugues Herbert (148e) ont reçu des wild-cards pour le tableau final, comme l'Australien Tristan Schoolkate (129e) et l'Américain Emiliano Nava (137e), bénéficiaires des accords de réciprocité entre la FFT et ses homologues australienne et américaine. L'espoir du tennis français Moïse Kouamé, âgé de 16 ans, a pour sa part obtenu une invitation pour les qualifications, qui démarrent lundi.

Pas d'invitation pour Alizé Cornet

Chez les dames, outre Parry, Jeanjean et Paquet, Elsa Jacquemot (140e), Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (239e) et Loïs Boisson (513e) grossiront le contingent tricolore dans le tableau final, où elles rejoignent la numéro 1 française Varvara Gracheva (65e) et Caroline Garcia (130e) qui était 99e au moment où les entrées directes dans le tableau final ont été déterminées.

Les deux dernières bénéficiaires de wild-cards pour le tableau final sont l'Américaine Iva Jovic (120e mondiale à 17 ans) et l'Australienne Destanee Aiava (157e). Les jeunes promesses françaises Ksenia Efremova (629e) et Daphnée Mpetshi Perricard (1.158e), âgées toutes les deux de 16 ans, ont reçu une wild-card pour les qualifications.

La Française Alizé Cornet (613e), qui tente à 35 ans un retour sur le circuit WTA après une pause de près d'un an mais avait écarté la possibilité de disputer Roland-Garros, n'a logiquement pas reçu d'invitation des organisateurs pour le deuxième Grand Chelem de la saison.