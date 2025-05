Mostafa Mohamed refuse de jouer dans le cadre de journée contre l'homophobie : «On ne lui demande pas de devenir homosexuel»

Pour Valérie Benaïm, l'argument du footballeur Mostafa Mohamed pour ne pas jouer pendant la journée de lutte contre l'homophobie n'est pas recevable. "Il ne s'agit pas de lui demander d'épouser la cause homosexuelle ou de devenir homosexuel", avance la chroniqueuse. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Il refuse de jouer lors de la dernière journée de Ligue 1, placée sous le signe de la lutte contre l'homophobie. Le Nantais Mostafa Mohamed ayant refusé de participer et justifie la chose par "ses origines" et sa "foi". Un argument qui n'est pas valable pour Valérie Benaïm. "Ça me chagrine parce qu'il ne s'agit pas de lui demander d'épouser la cause homosexuelle ou de devenir homosexuel", réagit-elle dans On marche sur la tête. "Il s'agit là de lui demander de s'ériger contre les violences à l'encontre des personnes homosexuelles."