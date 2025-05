Football : Rodrygo quitte l'entraînement du Real Madrid

Ce mardi, Rodrygo a quitté l'entraînement du Real Madrid. D'après les médias espagnols, l'attaquant brésilien aurait des envies de départ du club, lui qui évolue dans l'ombre de Kylian Mbappé. Son entraîneur italien, Carlo Ancelotti, a assuré en conférence de presse que Rodrygo était touché à la jambe.

L'attaquant brésilien du Real Madrid Rodrygo, dont les médias espagnols évoquent les velléités de départ, a quitté l'entraînement mardi, mais Carlo Ancelotti, entraîneur pour quelques semaines encore de la Maison Blanche, a minimisé l'affaire.

Rodrygo ne veut plus jouer au Real Madrid ?

"Rodrygo avait de la fièvre la semaine dernière, cela l'a empêché de revenir à son meilleur niveau, même s'il a essayé de serrer les dents. Tout à l'heure, il a ressenti une douleur à la jambe, on doit l'évaluer pour voir ce qu'il a", a dit l'entraîneur italien lors d'une conférence de presse.

Sur des images filmées de l'entraînement, on voit Rodrygo avoir une conversation avec son entraîneur puis quitter la séance en se tenant l'arrière de la cuisse gauche.

"Le reste, ce ne sont que des spéculations, tout le monde ici a une affection spéciale pour Rodrygo, surtout moi", a poursuivi Ancelotti, qui donnait l'une de ses dernières conférences de presse avant son départ pour le Brésil, où il prendra les rênes de la Seleaçao le 26 mai prochain.

L'avenir de l'attaquant de 24 ans, au Real depuis 2019, mais dans l'ombre des stars offensives du club (Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham), fait l'objet de nombreuses spéculations en Espagne. D'après le quotidien Marca, l'international brésilien ne veut plus jouer au Real et a même refusé de rentrer en jeu lors du "clasico" perdu 4-3 dimanche à Barcelone.

Sorti à la mi-temps de la finale de la Coupe du roi, perdue face au Barça le 26 avril (3-2 après prolongation), Rodrygo n'a pas disputé une seule minute lors des deux derniers matches du Real en championnat et sa présence mercredi face à Majorque lors de la 36e journée est compromise. À trois journées du terme de la saison, le Real compte sept points de retard sur le Barça, qui file vers un 28e titre.