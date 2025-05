Natation : Léon Marchand dispensé des Championnats de France annonce la Fédération

La Fédération française de natation a annoncé jeudi que Léon Marchand serait dispensé des Championnats de France 2025. Une dérogation exceptionnelle accordée à l’issue de ses JO historiques, mais qui ne sera pas reconduite.

Léon Marchand a été dispensé de participer aux Championnats de France de natation (14-19 juin), a annoncé jeudi la Fédération qui "a porté une attention particulière à sa situation, compte tenu des performances exceptionnelles réalisées aux JO-2024" où il avait gagné quatre médailles d'or.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Cette décision (...) est toutefois exceptionnelle et propre à cette année post-olympique; elle ne sera pas reconduite", ajoute l'instance dans un communiqué. Toutefois, pour se qualifier pour les Championnats du monde à Singapour du 27 juillet au 3 août 2025, "Léon Marchand devra réaliser, au cours de la saison sportive, les temps exigés par les critères de sélection en bassin de 50 mètres", précise la Fédération.

"J'ai eu un petit coup de mou au niveau énergie et au niveau mental"

Après ses cinq médailles dont quatre en or à Paris l'été dernier, le héros des JO ne retrouvera donc pas le public français de sitôt. Le nageur de bientôt 23 ans avait participé à la Coupe du monde en bassin de 25 mètres dès le mois d'octobre en Asie, avant de finalement renoncer aux Mondiaux en petit bassin en fin d'année, se disant "épuisé".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"J'ai eu un petit coup de mou au niveau énergie et au niveau mental. Je n'avais pas vraiment envie de me lever le matin pour aller à l'entraînement. J'étais un peu plus fatigué que la normale", a-t-il expliqué récemment. Pour se remettre, il avait alors décidé de partir plusieurs mois en Australie où il a pu s'entraîner, mais aussi profiter du pays et découvrir sa culture.

Anastasiia Kirpichnikova, Maxime Grousset ou encore Yohann Ndoye-Brouard à l'affiche

De retour aux Etats-Unis auprès de son entraîneur Bob Bowman, il a retrouvé la compétition au début du mois lors d'un meeting international à Fort Lauderdale en Floride, où il a pu mesurer sa forme actuelle et se tester sur une nouvelle course, le 400 m nage libre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il avait pris la 3e place sur cette distance puis la 8e place du 200 m nage libre. Il avait ensuite été battu par l'Américain Bobby Finke sur 400 m 4 nages, sa distance fétiche, et avait achevé sa compétition de reprise avec une 2e place sur 200 m 4 nages derrière l'Américain Shaine Casas.

En l'absence de Marchand, les têtes d'affiche des championnats de France de Montpellier devraient être les médaillés olympiques Anastasiia Kirpichnikova, Maxime Grousset ou encore Yohann Ndoye-Brouard.