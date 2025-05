Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Grand Prix d'Émilie-Romagne ? © Miguel J. Rodriguez Carrillo / ANADOLU / Anadolu via AFP

Septième rendez-vous de cette saison du championnat du monde de Formule 1 2025 et il s'agit du premier Grand Prix européen. Le paddock a posé ses valises en Italie, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari. Après la spectaculaire performance à Miami, McLaren est encore et toujours favori pour remporter cette course.