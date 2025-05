MotoGP : l'Espagnol Marc Marquez vainqueur de la course du Mans, le Français Quartararo termine 4ᵉ

Le Catalan Marc Marquez a remporté ce samedi 10 mai la course sprint du Grand Prix de France de MotoGP. Il remporte ainsi sa sixième victoire en six sprints cette année. Le Français Fabio Quartararo termine aux portes du podium à la 4ᵉ place.

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté la course sprint du Grand Prix de France de MotoGP, sixième manche de la saison, alors que le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a terminé au pied du podium, samedi sur le circuit Bugatti du Mans.

Le sextuple champion du monde, qui a ainsi décroché sa sixième victoire en six sprints cette année, a devancé les deux Ducati-Gresini de son frère Alex et du rookie Fermin Aldeguer.

Marc Marquez en profite pour reprendre la tête du championnat à son frère, qui possède désormais deux longueurs de retard sur lui.

"J'étais très détendu, peut-être même un peu trop"

"Fabio était super rapide au début de la course et je ne pouvais pas suivre son rythme mais ensuite il a baissé un peu le pied alors que moi je me sentais de mieux en mieux sur ma moto. J'étais très détendu, peut-être même un peu trop, lors des derniers tours. On verra ce qu'on peut faire demain (dimanche) lors du Grand Prix", a déclaré le Catalan.

"El Diablo", qui avait enflammé le circuit Bugatti samedi matin et décroché la pole position en pulvérisant le record du tracé sarthois, a fait un très bon départ mais il a été dépassé par Marquez au sixième des 13 tours de course, avant d'être incapable de suivre le rythme imposé par les trois motos Ducati.

A trois tours de la fin de la course, le Niçois a été dépassé par Aldeguer, qui a touché la Yamaha du Tricolore au cours d'une manoeuvre musclée pour aller décrocher son premier podium dans la catégorie reine.

"J'ai fait le maximum, je me suis amusé, la quatrième place était le meilleur résultat "

"Sur un tour on a trouvé quelque chose, mais on savait que sur le rythme en course ça serait compliqué. Il nous manque un peu de puissance, un peu d'aérodynamique, on perd du grip... Ce sont plein de petites choses. On a aussi eu de la dégradation sur le pneu arrière", a détaillé Quartararo au micro de Canal+.

"J'ai fait le maximum, je me suis amusé et je pense que la quatrième place était le meilleur résultat qu'on pouvait obtenir aujourd'hui", a-t-il ajouté, très souriant.

L'Espagnol Maverick Vinales a arraché la cinquième place au guidon de la KTM de l'équipe Tech3 du Français Hervé Poncharal.

L'autre Français de la grille, Johann Zarco (Honda-LCR), a pris une belle sixième place après s'être élancé au 11e rang.

Le perdant de la journée a été le double champion du monde italien Francesco Bagnaia (Ducati). Encore surclassé par son coéquipier Marc Marquez en qualifications, où il n'a réalisé que le sixième temps, le Turinois a chuté et se retrouve désormais à 31 points de Marc marquez au classement du championnat.