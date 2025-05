Ligue 1 : Marseille directement qualifié pour la Ligue des champions grâce à sa victoire au Havre (3-1)

En allant gagner au Havre, Marseille s'est assuré une place sur le podium et une participation directe à la la Ligue des champions l'an prochain, samedi, au terme de la 33e journée de Ligue 1.

Grâce à un doublé d'Amine Gouiri (56e, 90+8) et un but superbe de Mason Greenwood (86e), l'OM (2e) compte 62 points, avant la dernière journée et ne pourra plus être rejoint par Nice (4e), Lille (5e) ou Strasbourg (6e), tous battus samedi, et qui en comptent 57.

Match interrompu

Le match de la 33e journée de Ligue 1 entre Le Havre et Marseille a été interrompu samedi pendant une trentaine de minutes, alors que Marseille menait 1-0, après des incidents en tribune, a constaté l'AFP.

Peu après l'heure de jeu et l'ouverture du score par Amine Gouiri en faveur de l'OM, une bagarre a éclaté dans un virage jouxtant le kop havrais et plusieurs dizaines de spectateurs ont quitté la tribune pour se mettre à l'abri.

Des joueurs de l'OM étaient également en train de s'échauffer dans ce coin du terrain mais ont été vite écartés par le staff olympien. L'arbitre Willy Delajod a immédiatement interrompu le match (à la 64e minute) et il a renvoyé les joueurs aux vestiaires.