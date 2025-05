Football : vers la création d'«une société de clubs» à la place de la LFP

Ce lundi, le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo a présenté un projet "novateur et de rupture" afin de réformer le football professionnel en crise. Il propose notamment la création d'une "société de clubs" en charge des questions commerciales, remplaçant donc la Ligue de football professionnel (LFP).

Pour réformer le football professionnel en crise, Philippe Diallo veut changer de fond en comble : il a proposé lundi un projet "novateur et de rupture" avec la création d'une "société de clubs" en charge des questions commerciales en lieu et place de l'actuelle Ligue.

"La LFP était presque devenue une coquille vide"

"On va passer d'une ligue qui était une association loi de 1901 à une société commerciale dont les clubs seront les actionnaires", a détaillé le président de la Fédération française de football (FFF), restituant les travaux issus des états généraux du foot pro qu'il avait initiés en mars. "Et demain, il n'y aura plus de président élu à la ligue, mais des professionnels nommés et rémunérés pour diriger cette future société commerciale".

Le rôle de cette dernière, qui consistait "à valoriser les produits", devrait s'étendre "à l'organisation matérielle du championnat" a-t-il encore explicité. "On avait la Fédération, LFP et la société commerciale, dans notre projet, il n'y a plus qu'une fédération et une société de clubs, on rationalise. La LFP était presque devenue une coquille vide", a-t-il ajouté.

"C'est un projet de rupture, a déroulé Diallo, parce que je souhaite que la Fédération y occupe une place significative." Dans cette reprise en main de la Fédération sur la LFP, qui opère dans le cadre d'une délégation de pouvoir, un certain nombre de compétences actuellement exercées par la Ligue remonteraient à la FFF, comme la DNCG, le gendarme financier du football professionnel ou la commission de discipline.

Chemin encore long

Le projet de Philippe Diallo, s'il est mis en œuvre, prévoit aussi de donner à la Fédération un droit de veto sur les questions d'intérêt général, comme le changement de format des compétitions ou le nombre de montées et de descentes entre divisions.

Cette réforme, qui s'inspirerait du modèle anglais, enterrerait la Ligue d'aujourd'hui. Vincent Labrune, son président réélu en septembre jusqu'en 2028, s'est pourtant montré "très favorable à une évolution vers un modèle proche de celui de la Premier League, qui a largement démontré son efficacité". "Le football professionnel français a tout à gagner à s'en inspirer" pour "renforcer la gouvernance et accroître l'attractivité de nos compétitions", a estimé Vincent Labrune.

Le chemin est toutefois encore long avant que la révolution souhaitée par le président de la "3F" se concrétise. Philippe Diallo doit aller sur "le terrain législatif" pour mettre en place une telle réforme et veut se servir de l'examen, le 10 juin au Sénat, d'une proposition de loi de Michel Savin (LR) et Laurent Lafon (UDI) sur la gouvernance du sport professionnel.

La proposition de loi, vivement critiquée par les différentes Ligues professionnelles, offre la possibilité aux fédérations de retirer à ces dernières la "subdélégation de service public" qu'elles exercent en cas de "manquement à l'intérêt général de la discipline".

Droits TV

Suivant le calendrier législatif et les allers-retours entre les deux chambres, combinés à l'incertitude parlementaire actuelle, la création de cette "Premier League à la française" pourrait ne voir le jour que dans plusieurs mois, voire quelques années, "au mieux pour la saison 2026-2027", selon Diallo. La ministre des Sports, Marie Barsacq, a pour sa part évoqué "une trajectoire à moyen-long terme".

Image dégradée, baisse drastique des droits TV, incertitude pour la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine, piratage, déficit des clubs estimé entre 1,2 et 1,3 milliard d'euros par la DNCG : il y a pourtant urgence à agir pour le secteur professionnel. Philippe Diallo a vu avec bonheur l'arrivée de Nicolas de Tavernost, l'ancien patron de M6, à la tête de LFP Media le mois dernier.

Celui-ci doit, d'ici la fin mai, "revenir avec un certain nombre de préconisations, la relation avec DAZN (diffuseur principal de la Ligue 1, NDLR) s'arrêtant, sur la façon dont les championnats vont être diffusés à partir d'août 2025. C'est un point d'attention de court terme évidemment essentiel", a-t-il dit.

Philippe Diallo veut en outre permettre aux clubs de retrouver "une trajectoire d'équilibre" au moment où ils doivent présenter début juin devant la DNCG leurs budgets prévisionnels de la saison prochaine. "Par exemple, grâce à des dispositifs de limitation des effectifs, un plafonnement de la masse salariale, un regard plus attentif sur les questions de multipropriétés", énumère-t-il.

Enfin, le président de la FFF va inviter les clubs à ouvrir une négociation sur une répartition différente des droits audiovisuels, afin que "ceux qui n'ont rien aient quelque chose".