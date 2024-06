24 heures du Mans : une 92e édition avec des noms prestigieux

186 pilotes vont en découdre avec des noms prestigieux comme le champion du monde de Formule 1, Jenson Button au volant d'une Porsche. L'ancien pilote de Formule 1, l'Allemand Mick Schumacher, fils de la légende Michael, sera aussi présent pour une première, avec Alpine.

Romain Grosjean, "très content d'être là"

Quatre ans après son grave accident, qui a marqué la fin de sa carrière en Formule 1, Romain Grosjean fait également son retour sur un circuit français. Il s’est exprimé au micro d’Eurosport, expliquant que cette participation lui tenait à cœur : "J'avais vraiment envie de reprendre l'endurance, je l'avais fait un petit peu en 2010. Je suis très content d'être là et j'espère qu'on aura une belle course. On va travailler du mieux qu'on peut. Après, je pense que l'objectif numéro un, c'est de voir le drapeau à l'arrivée".

Le multiple champion italien de Moto GP, Valentino Rossi, s'est reconverti en pilote automobile et s'attaque, lui, aux 24 heures avec l'espoir de se hisser parmi les meilleurs. Du côté sportif, c'est la Porsche numéro six du Français Kevin Strand qui partira en première position après avoir devancé les deux Cadillac, dont celle du Français Sébastien Bourdais, l'enfant du Mans.

Ferrari, Porsche ou encore les revanchards de Toyota semblent au dessus du lot pour la victoire finale, avec un certain Zinédine Zidane pour lancer la plus prestigieuse des courses automobiles samedi à 16 heures.