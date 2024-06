Vacances : la voiture est le moyen de transport privilégié des Français pour partir cet été afin de limiter les factures

D'après une étude Ifop pour Roole, premier club automobile en France avec 1.400.000 membres, la voiture demeure le moyen de transport privilégié pour les vacanciers. En prenant en compte l'essence, les péages et le parking, avec quelques disparités, on arrive à un budget entre 275 et 400 euros.

"Ils sont obligés de s'adapter"

Pour plus de 75% des Français qui partent en vacances, ce sera donc la voiture et c'est avant tout un choix économique. "Si l'on compare entre prendre des billets de train pour quatre personnes ou l'avion, en fonction de là où l'on va, tout de suite c'est évidemment bien moins cher. Les Français se retrouvent dans une économie de la débrouille, avec l'inflation et cette problématique de pouvoir d'achat, ils sont obligés de s'adapter", explique Alieth d'Assignies, directrice de l'impact du club automobile Roole.

S'adapter pour dépenser moins, c'est par exemple préparer un pique-nique pour la pause sur une aire d'autoroute, ce que font 55% des personnes interrogées. Cela peut aussi être l'écoconduite pour économiser du carburant à 47%. Le trajet se fera, huit fois sur dix, avec la voiture que l'on possède. Et puis la route, c'est également un plaisir pour de nombreux vacanciers.

"La voiture permet une certaine forme de liberté. L'opportunité de visiter les environs du lieu de vacances et de se déplacer facilement. Et puis, découvrir les routes de France puisque cela fait aussi partie du plaisir des vacances", raconte Alieth d'Assignies au micro d'Europe 1. Un plaisir, même si le trajet sera un peu plus long pour les 25% de Français qui préfèrent éviter les autoroutes.