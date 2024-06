La Seine à Paris n’est toujours pas baignable, mais à Lyon, les habitants vont pouvoir se baigner dans le Rhône

Ce dimanche 30 juin, les habitants de la troisième ville de France vont pouvoir se baigner dans le Rhône, le fleuve qui traverse la ville. Une baignade organisée toute la journée à l'occasion du festival "Entre Rhône et Saône". Car à Lyon, les analyses bactériologiques sont parfaites. Pour se baigner à Lyon, il faut se rendre dans le quartier de Gerland, face à la Confluence.

"L'eau du Rhône vient d'un glacier et elle est très propre"

Un espace baignade a été aménagé dans un endroit calme du Rhône, explique Julien Pavillard, directeur des Événements à la Ville de Lyon. "On a déjà fait deux analyses. Pour l'instant, on était sûr des chiffres qui étaient très en deçà des maximales autorisées par l'Agence régionale de santé qui fait foi par rapport aux baignades en eau naturelle", a déclaré Julien Pavillard.

Une situation qui fait la fierté des Lyonnais et qui leur donne envie de se baigner. "L'eau du Rhône vient d'un glacier et elle est très propre. Effectivement, on a cette chance d'avoir comme ça une eau qui est vraiment de bonne qualité", a ajouté, directeur des Événements à la Ville de Lyon.

"Moi ça me tente et honnêtement, je trouve que c'est sympa de pouvoir se baigner. Il fait chaud à Lyon en ce moment, donc si c'est possible et si c'est propre, c'est chouette", a rapporté une Lyonnaise au micro d'Europe 1. 2.500 personnes sont attendues toute la journée pour la baignade, aujourd'hui, de 11h à 18h au parc des Berges de Gerland. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a prévu de venir, mais, contrairement à Anne Hidalgo, il n'a pas promis qu'il se baignerait.