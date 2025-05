Pompier percuté dans un rodéo urbain : «Cette société laxiste a engendré une fabrique de barbares», dénonce Bruno Retailleau

Un sapeur-pompier, âgé de 38 ans, a été fauché par un véhicule à proximité du centre de secours d'Évian-les-Bains ce samedi 10 mai. Son pronostic vital est engagé. Venu sur les lieux du drame, Bruno Retailleau a condamné une agression "abjecte".

Un sapeur-pompier volontaire se trouve entre la vie et la mort après avoir été percuté tôt samedi par un automobiliste de 19 ans alors qu'il tentait de faire cesser un rodéo près de sa caserne à Evian-les-Bains (Haute-Savoie).

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le ministre attaché à l'Intérieur François-Noël Buffet se sont déplacés en fin de journée à la caserne, qui fait face à un collège.

"Cette société laxiste qui a déconstruit le respect humain, le respect que l'on doit à la vie humaine, qui a déconstruit la notion d'autorité, la notion de hiérarchie ; cette société a engendré une fabrique de barbares", a déclaré le ministre de l'Intérieur, ajoutant que ses mots "ne sont pas trop forts". Il a, par ailleurs, salué le courage des sapeurs-pompiers, qui selon lui incarnent "une France qui s'engage".

Un acte "volontaire"

Les faits se sont produits vers 06h00 du matin alors que deux véhicules effectuaient des drifts (rodéos urbains) à proximité de la caserne, ce qui a conduit plusieurs pompiers à sortir pour leur demander d'arrêter, a indiqué le parquet de Thonon-les-Bains dans un communiqué.

S'en est suivie une "altercation verbale" entre les pompiers et les conducteurs, dont l'un, âgé de 19 ans, a "volontairement percuté un pompier avec son véhicule, blessant gravement la victime dont le pronostic vital est engagé". Il a également "manqué d'(en) percuter un autre", selon le parquet.

Ce conducteur a été interpellé peu après et placé en garde à vue ce samedi matin. Il présentait un taux d'alcool de 0,28mg/l. Dans son véhicule ont été retrouvées des bouteilles d'alcool et de protoxyde d'azote (gaz hilarant), selon le parquet. En outre, son permis de conduire était suspendu depuis le 15 avril, a indiqué une source policière. L'autre conducteur a été également interpellé et placé en garde à vue dans l'après-midi, selon le parquet.