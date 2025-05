Pompier renversé à Evian-les-Bains : le désarroi des habitants face à la multiplication des rodéos urbains dans la commune

La ville d'Évian-les-Bains, le long du lac Léman, est encore sous le choc après qu'un pompier volontaire ait été renversé alors qu'il tentait d'arrêter un rodéo urbain. Un phénomène qui se multiplie dans la commune ces dernières années et qui exaspère les habitants.



Le drame à Evian-Les-Bains. Ce samedi, un pompier volontaire a été renversé après avoir tenté d'arrêter un rodéo urbain. Alors qu'il a simplement demandé aux conducteurs d'arrêter, l'un des chauffards a délibérément percuté un sapeur-pompier volontaire à pleine vitesse.

Le soldat du feu est toujours ce matin entre la vie et la mort. L'auteur présumé d'effet, un jeune de 19 ans qui a craché sur la victime en partant, a été interpellé par la police. Mais ce n'est pas la première fois que la ville est touchée par ces rodéos urbains qui exaspèrent les riverains.

Un choc pour les habitants

Depuis sa fenêtre qui donne sur le parking où se trouve la caserne des pompiers, Marilou, une habitante du quartier, a été réveillée par les crissements de pneus. "J'ai vu cette voiture donc c'était une Volkswagen noire qui faisait des dérapages, j'ai entendu justement quelqu'un qui demandait d'arrêter et ensuite j'y ai vu cette voiture foncer tout simplement sur le pompier", raconte-t-elle au micro d'Europe 1.

Des rodéos urbains fréquents, surtout tard le soir ou au petit matin. A chaque fois le même scénario : plusieurs voitures investissent le parking, situé près d'un collège, d'un EHPAD et d'habitations, ce qui inquiète les riverains.

"Là, c'est un pompier, donc une personne qui donne sa vie pour protéger les citoyens. Ça aurait pu être n'importe qui, un collégien, une personne âgée. Et, au-delà d'avoir fauché le pompier, ils lui ont craché dessus !", dénonce Hélène, une habitante de la commune de 31 ans.

Des rodéos urbains fréquents

Les caméras de vidéosurveillance installées à proximité de la caserne sont pourtant censées être dissuasives mais les rodéos persistent

"Dès que les beaux jours arrivent, ça peut arriver plusieurs fois par semaine", regrette Théo, 35 ans et père de famille. "On n'ose pas non plus sortir pour demander d'arrêter. C'est quand même assez dangereux, on se demande si les conducteurs ne sont pas sous l'emprise de l'alcool ou d'autres substances", insiste-t-il.

Une crainte qui se révèle vraie. Le conducteur suspecté d'avoir percuté le pompier a été positif à l'alcool et des petites bouteilles de protoxyde d'azote, un gaz hilarant, ont été retrouvées dans son véhicule.