Européennes : à une semaine des élections, de nombreux Français encore indécis

Dernier week-end de campagne pour les européennes avant le vote dimanche prochain. Les sondages donnent la liste Rassemblement national de Jordan Bardella largement en tête, suivi de loin par Valérie Hayer qui est elle-même talonnée par Raphaël Glucksmann. Mais le premier parti de France sera-t-il l'abstention ? Europe 1 s'est rendue sur un marché parisien, pour en savoir plus sur les intentions de vote des passants.

Pour la plupart de ceux qu'Europe 1 a croisés ce matin, ils iront voter le week-end prochain. Mais c'est assez surprenant : à sept jours du scrutin, ils sont très peu ce matin à savoir vers quelle liste ira leur voix. "Oui, je vais voter. Je me suis pas bien renseignée et je n'ai pas encore d'avis fixé sur la question", explique une première passante. "J'attends, souvent je regarde les bulletins, j'ai déjà des idées, je sais ce que je ne vote pas", ajoute une autre. "Je ne sais pas encore. Ce sont mes premières élections et je suis en train de lire ce que proposent un peu tous les partis", souligne une jeune électrice.

L'écologie et l'immigration, sujets majeurs des électeurs

Ce qui est sûr, c'est que leur choix se fera sur certains sujets qui se démarquent depuis le début de la campagne. "Je pense que de toute façon, l'Europe est une très bonne solution. Je suis à fond pour les gens qui sont pour l'Europe", insiste un premier. L'écologie et l'immigration sont aussi des sujets importants pour les Français rencontrés. "L'écologie est très clairement le point que je vais regarder", confirme une passante. "Il y a un peu trop d'immigration, ça serait bien de revoir ça tout en étant un peu indulgent quand même", explique un autre.

Dans ce marché, les Parisiens se sentent très concernés par ce scrutin. Et si les sondages annoncent une large victoire de la liste Rassemblement national porté par Jordan Bardella, les candidats et leurs équipes ont le temps de convaincre. De nombreux électeurs sont encore indécis.