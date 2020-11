EN DIRECT - Coronavirus : plus de 50 millions de cas détectés dans le monde

EN DIRECT

La pandémie de Covid-19 continue de s'étendre, avec désormais plus de 50 millions de cas détectés sur la planète. En France, 40.439 décès ont été comptabilisés. Néanmoins, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a estimé dimanche qu'il y avait un "frémissement" et "une forme de ralentissement" dans la progression de l'épidémie à travers l'Hexagone. L'Europe, avec 12,6 millions de cas confirmés, est redevenue ces dernières semaines l'épicentre de la pandémie. Aux États-Unis, le président élu Joe Biden a annoncé dans un discours qu'il allait créer une cellule de crise contre le coronavirus, qui devra présenter un plan de lutte contre l'épidémie à la date de son investiture. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Plus de 40.000 morts en France, un "frémissement" dans les chiffres

La France comptabilise officiellement 40.439 décès liés au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, selon des données publiées dimanche par l'agence sanitaire Santé publique France. 270 personnes sont mortes durant les dernières 24 heures. Les données sur les contaminations sont incomplètes depuis plusieurs jours, du fait d'un embouteillage informatique qui gênait la remontée des résultats de tests. Des chiffres corrigés seront communiqués lundi, a précisé samedi Santé publique France sur son site.

La pression s'accroît mécaniquement sur les services de réanimation, qui comptaient dimanche 4.539 patients, contre 3.721 au début de la semaine. La capacité totale d'accueil a été elle portée de 5.000 à 6.400 lits, avec un objectif à 7.500, qui pourrait encore être relevé à 10.500 lits.

Néanmoins, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a estimé dimanche qu'il y avait un "frémissement" et "une forme de ralentissement" dans la progression de l'épidémie en France. "Mais il est trop tôt pour juger de l'effet du reconfinement", a-t-il immédiatement nuancé dans l'émission "Questions politiques". "D'ici à la fin de la semaine, nous aurons des données consolidées."

Un tour de vis sanitaire en Europe

A partir de lundi, une "interdiction de circuler sur la voie publique" s'applique dans les 121 communes où vivent environ 70% des Portugais. Un couvre-feu nocturne, qui débutera dès 13h durant le weekend, y entre en vigueur.

Un couvre-feu nocturne, de même que le port obligatoire du masque en extérieur et l'interdiction des fêtes publiques et privées, entrent également en vigueur lundi en Roumanie qui approche le seuil des 10.000 nouveaux cas par jour et qui déplore 7.540 décès depuis le début de l'épidémie.

La Grèce s'est reconfinée samedi pour trois semaines face à la deuxième vague de la pandémie. Pour chaque sortie, les Grecs doivent obtenir un feu vert des autorités, par SMS. L'amende pour ceux qui ne portent pas le masque a doublé, à 300 euros. De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur en Pologne, qui a enregistré un demi-million de cas : cinémas, théâtres, institutions culturelles sont fermés. Dans les centres commerciaux, seuls les magasins jugés essentiels sont ouverts. Les élèves du primaire vont passer lundi comme les autres élèves à l'enseignement à distance.

Une vague de protestations contre les restrictions

Des violences ont éclaté à Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, à l'issue d'une importante manifestation contre les restrictions, lorsque des groupes ont "attaqué" les forces de l'ordre qui avaient appelé à la dispersion du rassemblement. Des ministres et d'autres responsables politiques allemands ont vivement dénoncé ces violences, dimanche. "L'affront à la science, l'incitation à la haine de l'extrême droite que nous avons vus sont épouvantables", a affirmé la ministre de la Justice, Christine Lambrecht, sur Twitter.

Des centaines de complotistes et militants anti-vaccins ont également manifesté à Madrid le long de la promenade du Prado contre la "dictature" du virus Covid-19 et les restrictions imposées par les autorités espagnoles pour tenter d'endiguer l'épidémie.

Cellule de crise aux Etats-Unis

Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a annoncé qu'il mettrait en place dès lundi une cellule de crise sur le coronavirus, rassemblant des scientifiques et des experts, pour combattre le principal défi actuellement posé à l'exécutif américain. Les membres de cette cellule de crise devront travailler "sur un plan qui entrera en vigueur dès le 20 janvier 2021", c'est-à-dire le jour de son investiture, a précisé le président élu devant une foule de supporteurs réunis à Wilmington (Delaware) pour fêter sa victoire.

Plus de 50 millions de cas et plus de 1,25 million de morts dans le monde

Plus de 50 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement détectés dans le monde depuis le début de la pandémie fin 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir des bilans fournis par les autorités, dimanche à 16h15. Au total 50.010.400 cas, dont 1.251.980 décès, ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie en Chine en décembre. La hausse du nombre de cas détectés ne s'explique qu'en partie par l'augmentation du nombre de tests pratiqués et de nombreux, pays, notamment en Europe et aux Etats-Unis, font face à une importante nouvelle vague de contaminations.

L'Europe, avec 12,6 millions de cas confirmés (pour plus de 305.700 décès), est redevenue ces dernières semaines l'épicentre de la pandémie. La semaine dernière, sur les 3,9 millions de nouveaux cas enregistrés dans le monde, plus de la moitié (2,1 millions) l'a été dans les 52 pays de la région européenne. Ces sept derniers jours, les pays d'Europe ayant enregistré le plus de nouvelles infections sont la France (381.000 nouveaux cas), l'Italie (223.000), le Royaume-Uni (160.000), la Pologne (159.000) et l'Espagne (143.000).