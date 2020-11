INFORMATION EUROPE 1 - Coronavirus : l'exécutif envisage des amendes pour non-respect de l'isolement

INFO EUROPE 1

Et si les Français pouvaient avoir une amende en cas de non respect de leur période d'isolement ? En Suisse, au Royaume-Uni et dans de nombreux pays d’Asie, les patients atteint de Covid-19 peuvent déjà se voir infliger une lourde contravention s'ils sortent de chez eux avant la fin du délai imposé par les autorités sanitaires. Selon les informations d'Europe 1, le gouvernement s’intéresserait de près à cette idée.

"On doit tout regarder si on veut s’en sortir", justifie un ministre. "Il va falloir mener cette réflexion", renchérit un conseiller. Un isolement obligatoire avec contrôles et amendes représenterait toutefois un changement de pied conséquent, car l'exécutif en appelait jusqu'ici à la responsabilité des Français. Aux côtés des problématiques de dépistage notamment, le sujet devrait être abordé en réunion interministérielle cette semaine.

Macron veut un isolement "plus efficace" des patients

Il s’agit là de répondre à une demande d’Emmanuel Macron, dont la phrase était passée quasi inaperçue lors de son allocution sur le reconfinement. Le chef de l’Etat avait alors appelé à un isolement "plus efficace" des personnes positives en vue de la sortie du confinement.

L'exécutif avance toutefois à pas comptés. Touchant aux libertés individuelles, le sujet est extrêmement sensible. Pour le moment, le gouvernement s'attache donc à faire monter le débat dans l’opinion, avant de rendre publique la moindre décision. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a par ailleurs appelé dimanche les parlementaires à se saisir du sujet.