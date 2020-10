Renconfinement : voici les attestations à télécharger pour se déplacer

Les attestations de déplacement dérogatoire sont de retour. Avec le reconfinement, qui entre en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit et au moins jusqu'au 1er décembre, les Français devront à nouveau justifier leurs déplacements. Le ministère de l'Intérieur a mis en ligne sur son site internet l'attestation de déplacement à remplir, qui peut être téléchargée et imprimée ou rédigée sur papier libre. Comme lors du premier confinement, il est également possible de la remplir directement sur son smartphone.

L'attestation est valable une heure. Elle permet de sortir de son domicile pour faire des courses, aller à un rendez-vous médical, faire du sport (seul et à moins d'un kilomètre de chez soi), se rendre sur son lieu de travail ou encore pour aller chercher ses enfants à l'école.

>> A LIRE - Reconfinement : retrouvez ici le détail des mesures

Deux nouveautés : un justificatif de déplacement professionnel et de déplacement scolaire

Le gouvernement a également mis en ligne deux documents supplémentaires par rapport au printemps dernier. Tout d'abord un justificatif de déplacement professionnel, qui devra être rempli par votre employeur (et dont la durée de validité devra être précisée), sera nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail. Un justificatif de déplacement scolaire, à faire signer par l'établissement d'accueil de votre enfant, est également disponible. Il sera nécessaire pour aller chercher votre enfant à l'école, puisque le gouvernement a autorisé leur ouverture (des crèches aux lycées) malgré le reconfinement. Il sera valable pour toute la durée des restrictions.

L'amende coûtera toujours 135 euros aux contrevenants.