Le port du masque favorise-t-il la mauvaise haleine ?

Depuis que le port du masque est devenu obligatoire dans les lieux publics, les dentistes voient affluer de plus en plus de patients se plaignant de leur mauvaise haleine. Le masque est-il en cause ? Le docteur Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et membre de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) fait le point au micro de Mélanie Gomez dans Sans Rendez-Vous, sur Europe 1.

Selon le docteur Lequart, c’est un fait : porter un masque augmente le phénomène de mauvaise haleine. En effet, "quand on porte un masque, on respire principalement par la bouche. Les muqueuses buccales vont donc être moins bien hydratées", explique le chirurgien-dentiste.

L’hydratation pour lutter contre la mauvaise haleine

De plus, on pense généralement moins à s’hydrater lorsque l’on porte un masque. Cela entraîne le développement de certaines bactéries qui produisent "des composés volatiles sulfurés", explique le docteur. Ce sont elles qui sont responsables de la mauvaise haleine.

Ainsi, rien de surprenant à ce que le port du masque provoque une sensation de mauvaise haleine, semblable à celle que l’on observe le matin au réveil, "parce qu’on ronfle la nuit et qu’on respire donc principalement par la bouche", explique encore le docteur Lecart.

Mais il existe des solutions : il suffit de boire un verre d’eau, de manger quelque chose ou de se brosser les dents pour que cette mauvaise haleine s'attenue ou disparaisse. Il faut en effet rappeler que la mauvaise haleine est rarement causée par une maladie. Dans 90% des cas, elle est d’origine bucco-dentaire. Il est donc possible de régler ce problème en renforçant les gestes d’hygiène.

Attention aux fake news

Si le masque peut donc malheureusement accentuer la mauvaise haleine, gare aux fake news. Sur Internet, certains prétendent que le masque réduirait la production de salive et entraînerait donc carries et problèmes de gencives. Des affirmations balayées par le docteur Christophe Lequart. "Ce sont des fake news reprises par des sites complotistes, des sites anti-masques. Il ne faut pas les croire : le masque n’a aucune incidence bucco-dentaire, si ce n’est ce phénomène de mauvaise haleine", conclut-il.