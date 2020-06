EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation du samedi 6 juin

EN DIRECT

Alors que l'épidémie de coronavirus est contrôlée en France, ce samedi marque le premier week-end que les Français peuvent passer à plus de 100 kilomètres de leur domicile depuis plusieurs mois. Ce 6 juin est également le 76ème anniversaire du D-Day, le débarquement des troupes alliées sur les plages de Normandie. Une cérémonie qui s'annonce forcément particulière alors que le continent est en plein déconfinement.

Dans le monde, la situation devient particulièrement inquiétante au Brésil, avec plus de 34.000 morts, le monde compte désormais au moins 392.878 victimes du Covid-19. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 29.111 morts, tandis que le reflux épidémique se poursuit avec une baisse désormais continue des hospitalisations et des réanimations. Vendredi, le président du conseil scientifique, le Pr Jean-François Delfraissy, a déclaré que l'épidémie était "contrôlée". Pour autant, la situation reste précaire et la circulation du virus peut repartir à la hausse à tout moment. Dans cet article, nous vous expliquons comment s'assurer qu'elle reste sous contrôle.

Quid de la réouverture des frontières européennes ?

Les frontières de l’Union européenne vont-elles se rouvrir en même temps ? Depuis plusieurs jours, les pays européens sont en discussion pour lever en même temps les mesures de contrôles mises en place en raison de la pandémie de coronavirus. Une réouverture des frontières à la date du 15 juin a ainsi été évoquée à plusieurs reprises.

Mais les pays de l’UE peinent pour le moment à trouver un accord. Les ministres de l’Intérieur, qui se réunissent vendredi par vidéo-conférence, tenteront de trouver un compromis, alors que de nombreux Européens attendent de pouvoir réserver leurs vacances et que le secteur du tourisme attend avec impatience le retour des voyageurs étrangers. Plus de détails ici.

Versailles rouvre ses portes aux visiteurs

Après Chambord vendredi, c'est au tour du château de Versailles de rouvrir ses portes après pratiquement trois mois de fermeture. Et il ne sera pas le seul, puisque de nombreux lieux culturels rouvrent ce samedi. Un "symbole fort" selon le ministre de la Culture Franck Riester. Invité d'Europe 1 vendredi, il assurait d'ailleurs que "l'État sera là" pour soutenir financièrement "tous les établissements qui ont eu rôle culturel, patrimonial ou touristique important. >> Tous les détails dans cet article.

L'hydroxychloroquine toujours controversée

La controverse continue d'agiter la communauté scientifique autour de l'hydroxychloroquine : un nouvel essai clinique majeur, Recovery, mené en Grande-Bretagne, a conclu que la fameuse molécule n'avait "pas d'effet bénéfique" pour les malades. Les responsables de Recovery ont donc annoncé dans un communiqué "l'arrêt immédiat" de l'inclusion de nouveaux patients pour ce traitement. À cela s'ajoute une nouvelle étude publiée mercredi dans le New England Journal of Medicine (NEJM) qui conclut à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine en prévention du coronavirus. >> Plus d'informations dans notre article par ici.

Situation dramatique au Brésil, près de 393.000 morts dans le monde

Les jours passent et le Brésil s'enfonce un peu plus dans une situation dramatique. Le géant sud-américain est devenu jeudi le troisième pays au monde déplorant le plus de décès liés au nouveau coronavirus, en dépassant les 34.000 morts morts, devant l'Italie, après un nouveau record de morts enregistrés en 24 heures. Les spécialistes estiment toutefois que les chiffres officiels sont largement sous-estimés.

Au Mexique, au Chili et au Pérou, le bilan continue également de s'alourdir. >> Lisez ici notre article sur l'Amérique latine, en passe de devenir le nouvel épicentre de la pandémie.

La pandémie a fait au moins 392.878 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi, et plus de 6.696.690 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas (109.708 décès pour 1.884.00 cas). Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 40.261 morts, le Brésil avec 34.021 morts, l'Italie avec 33.774 morts, et la France avec 29.111 morts.