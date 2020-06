D-Day : une cérémonie minimaliste mais émouvante dans le Calvados, malgré le coronavirus

REPORTAGE

"C'est un format différent mais pas au rabais." Crise sanitaire du coronavirus oblige, les cérémonies pour le D-Day samedi ont été minimalistes. À Vierville-sur-Mer, dans le Calvados, devant Omaha Beach, le 76e anniversaire du "Jour le plus long" a été dignement célébré en début d'après-midi et avec beaucoup d'émotions. "C'est une très belle cérémonie", a estimé au micro d'Europe 1 Jean-Marc Le Franc, le président du comité du débarquement

"C'était plus intime, c'était incroyable"

Pour éviter tout risque de contamination, la fanfare a été enregistrée et il n'y avait ni public, ni vétérans. Le rendez-vous n’avait certes pas l’éclat habituel mais le passage de la patrouille de France a redonné un certain relief. Pour Jamie McCourt, l’ambassadeur des Etats-Unis en France, l’émotion restait intacte. "C'était plus intime, c'était incroyable", s'est-il réjouit au micro d'Europe 1. "Chaque fois que je viens, c'est toujours étonnant."

Ne pas "exposer les vétérans"

L’appréciation des règles sanitaires de la quarantaine d’officiels, dont les dix ambassadeurs, réunis sur une petite place face à la mer, était, elle aussi, étonnante. Aucun ne portait de masque. Heureusement, finalement, que les vétérans n’étaient pas conviés.

"Nous avons toujours beaucoup d'émotions à rencontrer les vétérans. Cette année, je crois que la raison a fait que nous avons préféré ne pas les exposer", a réagi Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées. "Je leur donne, à eux aussi, rendez-vous l'année prochaine", a-t-elle ajouté. En espérant, en effet, que la guerre contre le virus sera, elle aussi, gagnée d’ici là.