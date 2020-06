EN DIRECT - Coronavirus : la suite du déconfinement bientôt précisée par Macron

EN DIRECT

Un discours pour arrêter, un discours pour repartir. À 20 heures ce dimanche, Emmanuel Macron va de nouveau faire face aux Français. Il devrait notamment s'exprimer sur la troisième étape du déconfinement et ses principaux enjeux : la réouverture des restaurants en Île-de-France et l’assouplissement des règles dans les écoles. Un discours qui sera suivi le lendemain de la réouverture des frontières françaises à l'Europe avec un principe de réciprocité. Sur le plan sanitaire, le dernier bilan du coronavirus fait état de 29.398 morts sur le territoire sur fond de reflux épidémique. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales à retenir : La France compte au moins 29.398 morts du coronavirus

Emmanuel Macron doit s'exprimer dimanche à 20 heures face aux Français

La France rouvre ses frontières à l'Europe le 15 juin à minuit

Emmanuel Macron face aux Français à 20 heures

Trois mois après avoir mis à l'arrêt le pays et ses réformes pour cause de Covid-19, Emmanuel Macron s'exprimera sur les sujets d'urgence liés à la crise, à commencer par la troisième étape du déconfinement prévue le 22 juin et ses principaux enjeux : la réouverture des restaurants en Île-de-France et l’assouplissement des règles dans les écoles. Il n'exclut pas non plus d'intervenir sur les événements d'actualité et les violences policières.

Cette allocution devrait aussi permettre au chef de l'État de commencer à se projeter sur l'après-Covid. À une semaine de la fin des travaux de la Convention citoyenne pour le Climat, le chef de l'Etat pourrait notamment évoquer ses intentions sur l'écologie, affichée comme une priorité de la fin du quinquennat. Les propositions de la convention pourraient faire l'objet d'un référendum, une hypothèse toujours envisagée selon son entourage.

29.398 morts en France, le reflux se confirme jour après jour

Le nombre total de décès du coronavirus s’élevait samedi à 29.398 en France depuis le début de l'épidémie. 871 personnes étaient toujours en réanimation, soit 8 de moins dans les dernières 24 heures. Au total, 10.909 personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19, soit 215 personnes de moins que la veille. Les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux (10.384 à ce jour) seront actualisées mardi par Santé publique France. Deux départements (la Guyane et Mayotte) sont toujours en situation "de vulnérabilité élevée".

Les frontières françaises avec l'Europe rouvrent le 15 juin à minuit

Dès le lundi 15 juin à minuit, la France rouvre ses frontières à l'Europe avec un principe de réciprocité. Concrètement, chaque résident en provenance d'un pays de l'espace européen, qui a lui-même ouvert ses frontières à la France, pourra entrer sur le territoire, sans restriction. Mais ce nouveau pas vers un retour à la vie normale peut se transformer en un véritable casse-tête pour les globe-trotters, tant les restrictions et les conditions diffèrent d'un pays à l'autre. Europe 1 a donc rassemblé dans cet article toutes les informations connues à ce jour pays par pays pour vous permettre de préparer au mieux vos futurs périples sur le Vieux continent.

Vers un vaccin européen contre le virus ?

Si l'Europe a eu du mal à organiser son action durant la crise, un accord européen a été signé samedi par quatre pays (Allemagne, France, Italie et Pays-Bas) avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca, pour garantir un approvisionnement de toute l'Union Européenne de 300 à 400 millions de doses de vaccin dans le cas où il serait découvert avant la fin de l'année.

Rebond de l'épidémie en Chine

La Chine a enregistré dimanche un rebond des nouveaux cas de Covid-19, renforçant les craintes de résurgence de la pandémie dans le pays où elle a démarré l'an dernier, au moment même où plusieurs pays d'Europe s'apprêtent à rouvrir leurs frontières après avoir constaté un recul de la maladie. Selon les autorités chinoises, 57 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus ont été recensés en 24 heures, dont 36 à Pékin, le plus haut chiffre quotidien depuis avril. Un nouveau foyer de contamination a été détecté dans le sud de Pékin au marché de gros de Xinfadi, découverte qui a entraîné le confinement de 11 zones résidentielles des environs. Une nouvelle inquiétante pour le reste du monde qui redoute une seconde vague de l'épidémie, laquelle continue à faire rage en Amérique latine.

Plus de 427.400 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 427.472 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 19h GMT. Plus de 7.711.490 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires, dont au moins 3.458.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 115.347 décès pour 2.061.315 cas. Au moins 547.386 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 42.720 morts pour 828.810 cas, le Royaume-Uni avec 41.662 morts (294.375 cas), l'Italie avec 34.301 morts (236.651 cas), et la France avec 29.398 morts (193.616 cas).