Coronavirus : la France métropolitaine passe au "vert" et les restaurants rouvrent en IDF le 15 juin

Le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir la réouverture des cafés et restaurants en Île-de-France dès lundi, lors d'une allocution télévisée. "Dès demain, tout le territoire, à l'exception de Mayotte et de la Guyane où le virus circule encore activement, (...) passera dans (...) la zone verte". Ce faisant "nous pourrons tourner la page du premier acte dès demain sur tout le territoire" a-t-il expliqué.

Cette nouvelle "permettra notamment une reprise plus forte du travail et la réouverture des cafés et restaurants en Ile-de-France", a déclaré Emmanuel Macron. Le reste de la France avait accédé à cette possibilité lors de la précédente phase de déconfinement, le 2 juin. Les protocoles sanitaires actuellement en vigueur dans ces lieux restent d'actualité.

>> Plus d'informations à suivre...