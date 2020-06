Discours de Macron : des pédiatres appellent à un assouplissement du protocole à l'école

INTERVIEW

Seront-ils entendus par Emmanuel Macron, qui s'exprime dimanche soir pour détailler un peu plus le déconfinement ? Les pédiatres en tout cas l'espèrent : ils ont signé vendredi une tribune dans laquelle ils appellent à assouplir le protocole sanitaire de lutte contre le covid-19, pour permettre un retour plus massif des enfants à l'école et en crèche. Les pédiatres dénoncent même une forme de "maltraitances institutionnelles" liées à des règles trop strictes, qu'il est temps d'alléger pour Fabienne Kochert, présidente de l'association française de pédiatrie ambulatoire.

"Le protocole peut être fortement allégé"

Selon cette dernière, la situation actuelle n'est plus tenable. "Les enfants ont vraiment plus souffert du confinement que du coronavirus. Le protocole tel qu’il est actuellement peut être fortement allégé", dit-elle, en maintenant des "mesures simples", c'est-à-dire surtout "l’hygiène des mains. Un lavage rigoureux quand on arrive à l’école, quand on va aux toilettes, quand on retourne en classe après la récréation…Les mesures de distanciation excessives n’ont pas lieu d’être", insiste Fabienne Kochert au micro d'Europe 1.

Plus d'élèves par classe

"Actuellement on a des classes à six, huit élèves... On pourrait facilement doubler les effectifs, voire un petit peu plus si les salles de classes le permettent et si les enfants peuvent aller en récré de manière échelonnée", assure la pédiatre. Selon elle "si le virus se remet à circuler un petit peu plus", c’est "aux adultes de maintenir les mesures de distanciation entre eux, et éventuellement continuer à porter le masque quand ils ne peuvent pas respecter ces mesures."

L'année scolaire 2019-2020, fortement perturbée par la crise liée au nouveau coronavirus, est censée se terminer le 4 juillet. Selon un sondage BVA pour Europe 1 et Orange publié jeudi soir, une majorité de Français pensent qu'il faut maintenir tel quel le protocole sanitaire dans les écoles, au moins jusqu'en septembre.