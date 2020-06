Coronavirus : Jean-François Copé dénonce des professeurs "dont on a eu aucune nouvelle"

INTERVIEW

Y'a-t-il eu des professeurs aux abonnés absents pendant la crise du coronavirus ? Oui, répond Jean-François Copé. Invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1, l'ancien président de l'UMP et maire de Meaux est revenu sur la gestion du déconfinement dans sa commune. Interrogé sur la présence ou non des professeurs pour accompagner la réouverture des écoles, Jean-François Copé explique qu'il a vu des professeurs "formidables" et des chefs d'établissements "remarquables". Mais que, pour d'autres, "nous n'avons eu aucune nouvelle".

La France devrait "revisiter la question de l'autorité"

Pour le maire de Meaux, il est désormais possible d’accueillir plus d'enfants dans les écoles. Selon lui, "le ministre de l'Education nationale a cédé à cette idée selon laquelle les enseignants n'avaient pas les mêmes obligations que les autres fonctionnaires d'assumer leur devoir dès lors que les mesures sanitaires étaient assurées". Et lorsque Jean-François Copé a eu le "malheur de le dire deux ou trois fois", il a eu droit à "des mails très agressifs", relate-t-il.

"Vous vous rendez compte ce qui se serait passé si les personnels soignants, eux aussi fonctionnaires, n'avaient pas été à leur poste dans les hôpitaux ?" demande donc l'ancien chef de la droite. Pour lui, cette situation devrait pousser la France à "revisiter la question de l'autorité. Car lorsqu'on est fonctionnaire, on est d'abord là pour appliquer une politique", conclut Jean-François Copé.