EN DIRECT - Coronavirus : premier week-end reconfiné à Nice et Dunkerque

EN DIRECT

Le gouvernement veut prendre son temps pour décider de nouvelles restrictions sanitaires dans 20 départements couvrant Paris, Lyon et Marseille, où les cas de coronavirus menacent de flamber. Alors que Nice et Dunkerque s'apprêtent à vivre leurs premiers week-ends de l'année 2021 confinés, toute la région parisienne, le Rhône, les Bouches-du-Rhône et une partie des Hauts-de-France et du Grand Est notamment, sont placés sous "surveillance accrue" par l'exécutif. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : Nice et Dunkerque vivent leur premier week-end de confinement local

Vingt départements sont toujours placés sous "surveillance accrue"

À Paris, la mairie temporise après son "hypothèse" de confinement local

Les librairies sont désormais considérées comme des commerces essentiels

Début du confinement local à Nice et Dunkerque

Comme annoncé par le gouvernement cette semaine, le confinement sur la bande littorale des Alpes-Maritimes et dans le zone de Dunkerque a débuté depuis 18 heures vendredi. Il doit se poursuivre jusqu'à lundi 6 heures et reprendre la semaine prochaine selon les mêmes modalités. Des restrictions qui visent à limiter la flambée du coronavirus dans ces territoires. Une mesure qui donne le blues aux commerçants dunkerquois rencontrés par Europe 1.

En l'espèce, les habitants de 63 communes des Alpes-Maritimes et les 250 000 habitants de l'agglomération de Dunkerque sont confinés. Ils peuvent, munis d’une attestation de sortie, se déplacer dans les commerces de premières nécessités, faire une heure de sport ou promener leurs animaux de compagnie. En dehors de cela il doivent justifier d’un motif impérieux. Le maire de Nice a décidé de mesures supplémentaires : la fermeture des plages et d’une partie de la promenade des anglais. Les forces de l’ordre ont dès hier soir multiplié les contrôles.

Par ailleurs, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi la mise en place d'une "surveillance accrue" pour 20 départements avec un niveau d’incidence élevé - autour de 250 cas pour 100 000 habitants -, une part de variant supérieur à 50%, une pression hospitalière proche du seuil critique et une circulation virale de plus en plus importante. Ces départements sont ceux de l’Ile-de-France, d'une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte-D’azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, et enfin l’Eure-et-Loir.

La mairie de Paris temporise après son "hypothèse" d'un confinement local

La mairie de Paris marche sur des œufs. Après avoir annoncé vouloir proposer au gouvernement un confinement de trois semaines dans la capitale afin "d'avoir la perspective de tout rouvrir" à son issue, le premier adjoint Emmanuel Grégoire a temporisé en évoquant une simple "hypothèse". Cette proposition avait été largement critiquée jusqu'à être qualifiée de "fadaises" par le Premier ministre Jean Castex.

Les élus locaux souhaitent en tout cas une gestion moins centralisée de la pandémie. Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, souhaite par exemple que le couvre-feu soit repoussé à 20 heures dans sa ville pour désengorger les commerces. Il avance que la situation sanitaire dans le sud-ouest n'est pas la même que celle de Nice ou Dunkerque.

Les librairies sont désormais des commerces essentiels

Les librairies ont rejoint la liste des commerces dits essentiels et pourront rester ouvertes en cas de confinement le week-end, selon un décret publié vendredi au Journal officiel. Les librairies pourront ouvrir les samedis et dimanche entre 6 heures et 18 heures, précise ce décret, alors que les villes de Nice et Dunkerque vivent leurs premiers week-ends confinés. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot s'est "félicitée" de la décision du gouvernement. "Les librairies sont des commerces essentiels. Cela n'a jamais fait aucun doute. Lors du deuxième confinement, la possibilité du cliqué-emporté et la gratuité des frais d'expédition des livres offerte aux libraires ont permis de maintenir leur activité."

Légère inflexion des hospitalisations, le taux de positivité augmente

Le nombre de patients hospitalisés était de 25.130 vendredi, contre 25.317 la veille, dont 3.445 en réanimation (3.430 jeudi), selon les chiffres de Santé publique France publiés dans la soirée. Pour ce qui est des contaminations en revanche, le taux de positivité (pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes qui se sont fait tester) continue de grimper, à 7,1% contre 6,9% jeudi. Il retrouve ainsi le plus haut de 2021 (7,1%) enregistré fin janvier. Un total de 25.207 personnes ont été testées positives au coronavirus sur 24 heures (25.403 jeudi). L'épidémie a causé la mort de 286 personnes (261 jeudi), portant le nombre total de décès dus à cette maladie en France à 86.147 personnes.

Et les toutes premières lueurs d'espoirs apparaissent. Santé publique France (SpF) a ainsi relevé que "les premiers effets" de la campagne de vaccination se dessinaient chez les plus de 75 ans, avec une baisse du taux d'incidence durant la semaine du 15 février, et, surtout, une "forte diminution" des décès (-22,5%, soit -143 morts) dans les établissements sociaux, dont font partie les Ehpad, la semaine précédente. Mais la durée des restrictions et du climat anxiogène provoqué par la pandémie se fait aussi sentir. SpF a noté "une augmentation significative des états anxieux" dans la population (19,2 à 22,7%) et des états dépressifs (19,5 à 22,7%) entre janvier et février.

Invitée d'Europe 1 samedi, la nouvelle membre du Conseil scientifique, la pédopsychiatre Angèle Consoli a fait état de ses préoccupations concernant la santé psychologique des plus jeunes. Retrouvez notre article ici.

Déploiement massif des tests salivaires à l'école ?

Le gouvernement souhaite déployer massivement les tests salivaires dès la semaine prochaine en priorité dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces tests, qui seront organisés de façon aléatoire et répétée, ou dans les zones où le virus circule beaucoup, doivent permettre de renforcer la politique de dépistage du Covid-19 et rompre au plus vite les chaînes de contamination. On doit pouvoir "tester rapidement 300.000 enfants par semaine", a déclaré jeudi soir le Premier ministre Jean Castex. Mais les syndicats déplorent un manque d'organisation et d'anticipation. Ils doutent que les dispositifs puissent être mis en place efficacement dans l'immédiat.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a quant à elle annoncé vendredi le lancement d'une campagne massive de tests visant 100.000 lycéens et d'une opération d'enquête épidémiologique dans des écoles, collèges et lycées de la région.

Axa condamné en appel à indemniser un restaurateur

L'assureur Axa a été condamné à indemniser un restaurateur marseillais pour ses pertes d'exploitation dues au Covid-19 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, première juridiction d'appel à statuer au fond sur ce type de litige dont sont saisies plusieurs autres cours. "Nous allons étudier attentivement les motivations de la décision (...). Nous rappelons que ce même contrat est actuellement l'objet de débats devant plusieurs autres juridictions d’appel dans le pays", a réagi Axa dans un communiqué.

Cette nouvelle semble en tout cas rassurer bon nombre de restaurateurs. Au micro d'Europe 1, l'un d'entre eux rappelle qu'une éventuelle indemnisation permettrait de compenser le manque à gagner des jours de fermeture.

Un comité d'experts recommande l'autorisation du vaccin de Johnson & Johnson

Un comité d'experts a unanimement recommandé vendredi l'autorisation en urgence aux Etats-Unis du vaccin unidose de Johnson & Johnson contre le Covid-19 pour les personnes âgées de 18 ans et plus. L'avis de ce comité, composé en majorité de scientifiques indépendants, est consultatif, mais il conforte encore la probable autorisation du vaccin par les autorités sanitaires américaines, attendue dans la foulée.

Plus de 2,5 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 2,5 millions de morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP vendredi en milieu de journée. Plus de 112,9 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 510.134 décès, devant le Brésil (252.835), le Mexique (183.692), l'Inde (156.825) et le Royaume-Uni (122.070).