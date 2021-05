EN DIRECT - Covid-19 : la France entre dans la première phase du déconfinement

EN DIRECT

Après quatre semaines d'absence, les lycéens et collégiens retrouvent leur établissement ce lundi, mais toujours en demi-jauge pour certains. Cette première étape de déconfinement progressif en France liée au coronavirus signe également la fin des restrictions de circulation au-delà de 10km ainsi que des attestations. Le couvre-feu à 19 heures reste lui par ailleurs en vigueur et sera repoussé à 21 heures le 19 mai, date prévue pour la réouverture des commerces, des terrasses, des musées, des salles de cinémas et des théâtres avec des jauges limitées. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir : Les collégiens et lycéens retournent en classe ce lundi

Les déplacements à plus de 10km de chez soi sont de nouveau autorisés

La pandémie de coronavirus a fait plus de 3,9 millions de morts dans le monde

Le déconfinement débute ce lundi en France

Les contraintes liées à l'épidémie de Covid-19 commencent à se desserrer en France, sur fond de lente décrue des hospitalisations. Les collégiens et lycéens retrouvent en effet le chemin des classes ce lundi. Les lycéens vont évoluer pour l'heure en demi-jauge, avec une alternance de classe en présentiel et distanciel. Les collégiens quant à eux font leur rentrée en présentiel, sauf les élèves de 4e et 3e des quinze départements les plus touchés par la pandémie, qui feront aussi leur rentrée en demi-jauge.

Cette journée signe également la fin des restrictions de déplacement à plus de 10km de chez soi. À la veille de cette première étape de déconfinement, le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation était stable dimanche, à moins de 5.600 patients, après plusieurs jours de lente décrue, selon les chiffres de Santé publique France.

L'aide médicale française est arrivée en Inde

L'aide internationale continue d'arriver en Inde, aux prises avec une violente deuxième vague de Covid-19 : 28 tonnes d'équipement médical promis par la France sont arrivées dimanche à New Delhi à bord d'un avion cargo spécialement affrété. L'aide comprend huit générateurs d'oxygène de grande capacité, 28 respirateurs et 200 pousse-seringues électriques.

Le Royaume-Uni va pour sa part envoyer mille respirateurs supplémentaires dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants, qui a enregistré près de 400.000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, et un record quotidien de 3689 décès.

Un premier cas de variant indien détecté au Mexique

Un premier cas de variant indien du coronavirus a été détecté au Mexique, dans l'Etat de San Luis Potosí (centre-nord), ont annoncé dimanche les autorités sanitaires. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait indiqué la semaine dernière que ce variant, soupçonné d'avoir plongé l'Inde dans une crise sanitaire majeure, avait été repéré dans "au moins" 17 pays.

Plus de 3,19 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 3,19 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 152 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP dimanche. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (577.029), devant le Brésil (407.639), le Mexique (217.168), l'Inde (215.542) et le Royaume-Uni (127.524).

En Argentine, le nombre de cas de Covid-19 a franchi dimanche la barre des trois millions depuis le début de la pandémie, pour un total de 64.252 morts, selon des chiffres du ministère de la Santé.