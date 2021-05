Déconfinement : la SNCF met en vente 5 millions de billets à moins de 39 euros

La SNCF lance sa collection d’été, lundi : 5 millions de billets à moins de 39 euros sur 3.000 destinations. Ces tarifs sont valables deux semaines seulement et ils sont destinés à remplir les trains pour les mois de juillet et août, quelques jours après les annonces de déconfinement progressif du président de la République.

"Se projeter pour les mois de juillet et d’août"

"On veut accompagner les Français qui ont envie d’organiser leurs vacances, ce qu’ils n’ont pas pu faire jusqu’à présent", assure Alain Krakovitch, le directeur général de Voyages SNCF. Ces 5 millions de billets représentent un quart des ventes attendues pour l'été. Et la SNCF souhaite attirer autant de voyageurs qu'en juillet-août 2020, soit 20 millions de personnes.

Pour Alain Krakovitch, ces billets à "8 euros pour les enfants et moins de 39 euros pour les adultes" sont une manière d'aider à "se projeter pour les mois de juillet et d’août". Les billets sont valables sur les enfants de moins de 12 ans sur réservation avant le 15 mai. Pour les plus grands, les réservations fermeront le 19 mai.

Des nouvelles destinations pour les Ouigos

La compagnie précise que 100% des trains seront en circulation. Et c'est déjà le cas pour les prochains week-ends du mois de mai où les réservations ne cessent de grimper. Les TGV sont déjà remplis pour les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte. Une nette évolution depuis quelques jours alors que la norme était devenue la réservation 24 heures avant le départ.

La SNCF en a profité pour annoncer la fin des surréservations dans les TGV et l'arrivée de nouvelles destinations pour les trains OUIGO, notamment en direction de Quimper début juillet.