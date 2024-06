Législatives : le RN obtiendrait une large majorité relative, voire une majorité absolue, selon quatre projections en sièges

Arrivé nettement en tête au premier tour des élections législatives, le Rassemblement national et ses alliés pourraient obtenir une large majorité relative à l'Assemblée nationale, voire une majorité absolue, selon les projections de trois instituts de sondages qui leur prédisent entre 240 et 310 sièges.

Le Nouveau Front populaire serait crédité de 180 à 200 sièges

Le parti de Jordan Bardella et ses alliés emmenés par Éric Ciotti disposeraient d'une majorité relative de 230 à 280 sièges selon Ipsos, et de 240 à 270 sièges d'après l'Ifop, tandis que Elabe entrevoit la possibilité d'une majorité absolue avec 260 à 310 députés, tout comme OpinionWay avec une fourchette de 250 à 300 élus.

La gauche unie sous la bannière "Nouveau Front populaire" n'est donnée en progression que par l'Ifop, avec 180 à 200 sièges contre 150 dans l'Assemblée sortante. Les autres projections lui prédisent 125 à 165 députés (Ipsos), entre 130 et 170 (Opinion Way) et 115 à 145 élus à l'Assemblée (Elabe).

La coalition "Ensemble pour la République" est créditée au mieux de 90 à 120 sièges

Tous les instituts de sondages actent en revanche la déroute du camp présidentiel : la coalition "Ensemble pour la République" est créditée au mieux de 90 à 120 sièges par Elabe, contre environ 250 sortants. La débâcle serait même pire à en croire Ipsos (70 à 100), OpinionWay (65 à 105) et Ifop (60 à 90).

Relégués loin derrière, Les Républicains qui n'ont pas suivi Eric Ciotti perdraient eux aussi une partie de leur soixantaine de députés sortants. Dans le meilleur des cas, Ipsos leur donne 40 à 60 sièges, les trois autres instituts entre 30 et 50.