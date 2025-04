Cyril Hanouna - «Je ne me présenterai pas en 2027», annonce l'animateur dans «On marche sur la tête»

Alors que "Valeurs actuelles" a fait un article sur le projet que pourrait incarner Cyril Hanouna s'il se présentait à l'élection présidentielle de 2027, l'animateur a décidé de répondre à cela dans l'émission "On marche sur la tête" sur Europe 1. Une réponse sans détour de la part de l'animateur : "Je ne serai pas candidat en 2027".

"Valeurs actuelles" fait sa Une cette semaine sur le projet que pourrait incarner Cyril Hanouna s'il se présentait à la prochaine élection présidentielle de 2027. Un article qui a fait grand bruit et dont l'animateur a décidé de répondre en direct sur Europe 1 dans On marche sur la tête.

"Je ne serai pas candidat en 2027", déclare Cyril Hanouna. "Je ne me présenterai pas en 2027, ni en 2032, ni en 2037, ni en 2042", ajoute-t-il, "Je suis inquiet pour la France, mais je le dis aux auditeurs, ma seule priorité dans les mois, les années et les siècles à venir, c'est d'essayer de vous faire rire que ce soit l'après-midi ou le soir à la télévision".

"Il y a au moins deux traites qui vont les envoyer à des journalistes"

L'animateur révèle les coulisses de cette rumeur et comment elle a été créée à partir d'un mail : "Ça me fait rire parce que je vais vous dire comment faire un excellent, j'ai envie de dire prank (canular, ndlr). Vous envoyez des mails à une trentaine de personnes en leur faisant croire que vous allez vous présenter à la présidentielle. Il y a au moins deux traites qui vont les envoyer à des journalistes. Et vous laissez infuser".

Tout cela avait un seul objectif : "Faire de la pub et de la comm pour nos émissions, que ce soit sur Europe 1 et que ce soit nos émissions à la rentrée". Mais l'animateur précise que l'article de "Valeurs actuelles" reste très intéressant, "très sérieux, notamment pour le sondage qu'il contient, mais aussi pour les différentes idées du programme".

Enfin, Cyril Hanouna révèle qu'il a déjà réfléchi à la présidence, mais pas de la République : "Le seul président que j'aimerais être, ce serait, un jour, être président du Paris Saint-Germain. Mais on a déjà un tellement bon président que ça va être difficile de faire mieux".