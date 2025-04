Les proches d'Édouard Philippe rêvent d'un ticket avec Bruno Retailleau pour 2027

Alors qu'il achève sa campagne pour la présidence des Républicains, un autre défi électoral pourrait se dessiner pour Bruno Retailleau : pourquoi pas un duo avec Édouard Philippe ? C'est ce que suggèrent certains proches du maire du Havre, qui apparaît dans les sondages comme le mieux placé face au RN dans la course à l'Élysée.

La droite aurait-elle trouvé son ticket gagnant pour la prochaine présidentielle ? Alors qu'Édouard Philippe apparaît dans les sondages comme le candidat le mieux placé face au Rassemblement national en 2027, les proches du maire du Havre rêvent qu’il forme un duo avec Bruno Retailleau.

Des divergences qui ne seraient pas insurmontables

Édouard Philippe à l'Élysée, Bruno Retailleau à Matignon. Ce scénario séduit l’entourage de l’ancien Premier ministre. Les deux hommes s’estiment et entretiennent de bonnes relations et sur le papier, une alliance leur permettrait d’élargir leur base électorale en réunissant les libéraux et les conservateurs.

S’il y a des divergences sur le fond, un ami d’Édouard Philippe explique qu’elles ne sont pas insurmontables. À ses yeux, contrairement à son concurrent chez les Les Républicains Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau a l'avantage de ne pas être obsédé par la présidentielle et surtout le Vendéen respecte sa parole et fait ce qu’il dit.

"On n'y croit pas"

Pour autant, un proche du ministre de l'Intérieur se montre beaucoup moins optimiste sur la possibilité d’un tandem. "On n’y croit pas. Le 'en même temps' a montré ses limites", confie-t-il. Pas de quoi décourager un stratège philippiste qui prédit que le temps et les sondages amèneront Bruno Retailleau à ne pas faire l’impasse sur le principe de réalité avançant qu’après avoir longtemps été inaudibles dans l’opposition, Les Républicains ont compris qu’ils gagnent des points lorsqu’ils sont au pouvoir.