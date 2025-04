Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a confirmé ce mardi sa volonté de dissoudre le groupuscule antifasciste "La Jeune Garde". Une manière pour le locataire de Beauvau de reprendre la main sur son adversaire à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez.



C’était un groupe dans le viseur de la place Beauvau depuis plusieurs mois… La dissolution de "La Jeune Garde", ce groupuscule antifasciste et violent d’ultragauche, est désormais engagée par le ministère de l’Intérieur. Un évènement qui devrait profiter à Bruno Retailleau, à quelques jours de la fin de campagne pour la présidence des Républicains.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans un hémicycle plein, le ministre de l’Intérieur se lève, et annonce en quelques mots engager la dissolution de la jeune Garde, devant son fondateur et député insoumis, Raphaël Arnault.

Un face-à-face qui tourne à l'affrontement

"Nous ne pouvons dissoudre que lorsque nous avons des faits, un dossier qui est établi… La procédure contradictoire de la jeune garde qui doit amener, je l’espère, à sa dissolution, sera engagée", explique ainsi le locataire de Beauvau.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il faut dire que la course à la présidence des Républicains touche bientôt à sa fin, et qu’au fil des jours l’affrontement indirect entre Laurent Wauquiez et le ministre vendéen s’intensifie. Alors pour Bruno Retailleau, dissoudre l’organisation d’extrême-gauche est avant tout une occasion de "reprendre la main", selon un proche qui insiste que "cela montre qu’il agit là où il peut agir, et qu’il obtient des résultats".

"Couper l'herbe sous le pied de Laurent Wauquiez"

Une manière donc pour le locataire de Beauvau de répondre à sa manière aux procès en inaction de son adversaire. Et dans le même temps, de mettre en scène l’impuissance de son rival à droite. "Il coupe l’herbe sous le pied de Laurent Wauquiez" confie un conseiller qui ajoute que "c’est aussi l’occasion de les distinguer, puisque sur les deux candidats, un seul a aujourd’hui un vrai pouvoir d’action".