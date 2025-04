Le Parlement approuve définitivement la loi narcotrafic

Le Parlement a adopté définitivement mardi une proposition de loi très attendue pour lutter contre le narcotrafic, un succès pour le gouvernement et le duo Gérald Darmanin-Bruno Retailleau, qui ont obtenu un large soutien des députés.

L'Assemblée nationale a approuvé le texte par 396 voix contre 68, seule La France insoumise votant contre, ainsi que les ex-Insoumis au sein du groupe Ecologiste et social, et quatre communistes. Les socialistes ont voté pour, tandis que la majorité des écologistes et des communistes se sont abstenus. Le Sénat avait approuvé à l'unanimité le texte lundi, malgré l'abstention des écologistes.

