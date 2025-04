Cyril Hanouna - «L'Élysée, c'était un peu plus froid», le journaliste de «Valeurs Actuelles» raconte son enquête autour de la candidature de l'animateur

"Valeurs actuelles" fait sa Une sur le "candidat" Cyril Hanouna pour l'élection présidentielle de 2027. Un numéro qui sera à retrouver dans les kiosques dès demain. Dans "On marche sur la tête", sur Europe 1, Édouard Lavollé, le journaliste à l'origine de cette enquête, raconte comme elle s'est déroulée.

Et si Cyril Hanouna était candidat à l'élection présidentielle de 2027 ? L'animateur de On marche sur la tête sur Europe 1 fait la Une du nouveau numéro de "Valeurs actuelles". Édouard Lavollé, le journaliste à l'origine de l'article autour du projet que pourrait incarner l'animateur, est venu dans l'émission pour raconter le déroulement de son enquête.

Des investigations qui ont débuté après une visite de Cyril Hanouna place Beauvau et qui l'ont conduit à discuter avec des personnalités de divers bords politiques : "Beaucoup m'ont dit qu'il y avait une distorsion entre votre image à l'antenne ou vous êtes le saltimbanque et votre vraie relation avec les gens. Certains ont estimé que vous n'étiez pas démago et que vous sentiez bien le pays".

"On sent que les relations sont un peu tièdes entre vous depuis quelques mois"

Des discussions qui l'ont conduit à discuter avec des personnalités à l'Élysée : "Alors à l'Élysée, c'était un peu plus froid. On sent que les relations sont un peu tièdes entre vous depuis quelques mois. On a senti qu'on était loin de la lune de miel de 2017, où pour la 1.000 de TPMP, vous êtes allé voir Emmanuel Macron en bas de la tour de TF1. Que depuis, vous n'aviez pas de mots assez durs envers l'action du président de la République".

Il déclare également que les mots de l'animateur, "votre phrasé déroute, désarçonne", et que "vos flèches contre l'exécutif ne laissent pas indifférents parce qu'ils savent que vous avez un auditoire assez large. Disons que de manière policée, on sent qu'ils sont polis à votre égard, mais qu'il n'y a pas non plus d'amicalité derrière".

Édouard Lavollé révèle également qu'un parti verrait d'un mauvais œil une possible candidature de Cyril Hanouna : "Normalement, ce serait plutôt le Rassemblement national qui pourrait voir certains de ces électeurs braconnés".