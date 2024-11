Attaque contre la Finul: l'Italie accuse le Hezbollah après avoir d'abord désigné Israël

Israël a lancé mardi une "nouvelle attaque" contre une base de la Mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban (Finul), a annoncé le ministre italien de la Défense Guido Crosetto, dénonçant un acte "intolérable". "Aujourd'hui, il y a eu une nouvelle attaque. Trois roquettes sont tombées sur Chamaa. C'est intolérable", a-t-il déclaré à Bruxelles, en marge d'une réunion des ministres européens de la Défense.

Plus de 10.000 soldats de la Finul présents au Liban

"J'ai cherché à joindre mon nouveau collègue israélien (Israël Katz, NDLR), je n'y suis pas parvenu, pour réaffirmer ce que j'avais dit à (son prédécesseur Yoav) Gallant, à savoir que les bases de la Finul sont des bases représentant la mission internationale de l'ONU mais qui sont aussi de pays amis d'Israël", a-t-il poursuivi.

Dans un communiqué, le ministère italien de la Défense fait état de "huit roquettes de 107 millimètres ayant touché le quartier général du contingent italien et du secteur ouest de la Finul à Chamaa, dans le sud du Liban". Les projectiles sont tombés sur des "zones de plein air et sur l'entrepôt de pièces détachées où ne se trouvait aucun soldat". L'incident n'a pas fait de blessés mais "cinq militaires italiens ont été placés en observation à l'infirmerie de la base", précise-t-on de même source.

L'Italie a finalement accusé le Hezbollah d'être responsable de tirs de roquettes mardi contre le quartier général du contingent italien de la Mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban (Finul), qu'elle avait d'abord imputés à Israël. Le ministre de la Défense Guido Crosetto a dénoncé dans l'après-midi depuis Bruxelles "une attaque intolérable" et dit souhaiter le faire savoir à son homologue israélien, Israël Katz. Mais selon une source du ministère à l'AFP, "le ministre n'avait pas les bonnes informations" à ce moment-là. "Le Hezbollah est responsable de l'attaque", a ajouté cette source.

"Des investigations sont en cours pour déterminer le point de départ des tirs et identifier les responsables", souligne le ministère. Plus de 10.000 Casques bleus de la Finul sont stationnés dans le sud du Liban depuis 1978 pour faire tampon avec Israël, chargés notamment de surveiller la Ligne bleue, ligne de démarcation fixée par l'ONU entre les deux pays. L'Italie en est le principal contributeur européen (1.068 soldats, selon l'ONU), devant l'Espagne (676), la France (673) et l'Irlande (370).