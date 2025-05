Vatican : tasses, porte-clés... Les souvenirs à l'effigie du pape Léon XIV arrivent en boutique

Touristes et fidèles sont nombreux à rechercher des objets à l'effigie du pape Léon XIV, fraîchement nommé. Des souvenirs qui doivent arriver dès ce lundi dans les boutiques pour le plus grand plaisir des commerçants, qui ne veulent pas s'asseoir sur cette manne financière.



À peine arrivé, déjà adoré. Le pape Léon XIV prend progressivement ses marques au Vatican et jouit déjà d'une belle popularité dans les rues de Rome. Dans les boutiques de souvenirs, les goodies à son image sont déjà très recherchés.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans les boutiques de la place Saint-Pierre et dans les rues adjacentes, cette mère accompagnée de son fils cherche l'objet qui leur rappellera, de retour chez eux à Perpignan, l'élection du pape Léon. Mais, des objets à l'effigie du pape Léon sont encore rares. "Il n'y en a pas encore" dans les boutiques qu'on a visitées, explique la Française au micro d'Europe 1.

Des premiers objets reçus en début de semaine

"On se disait justement que ça aurait été sympa de trouver des petites figurines", poursuit-elle. Les premiers objets fabriqués en quantité industrielle ne devraient pas tarder à arriver. Du moins, c'est ce qu'espère Marie-Angela, une commerçante du quartier Borgo, à deux pas du Vatican.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nos fournisseurs nous vont déjà contacter. Je pense qu'on aura quelque chose pour lundi ou mardi. Des articles comme les objets que nous avons maintenant, avec la photo du nouveau pape", insiste-t-elle. Au programme : des tasses, des porte-clés et des objets religieux.

Un business bien rodé

Le business papal est très lucratif. Les commerçants, comme Julie, ne veulent donc pas perdre de temps. "Nous avons déjà fait des précommandes. Ce sont des chapelets et des images d'icônes telles que des cartes postales, des aimants, donc nous sommes déjà préparés. D'autant que les produits qui se vendent le plus ce sont toujours les chapelets, avec les images d'icônes en deuxième place et les aimants aussi", souligne-t-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En attendant, fidèles et touristes, s'arrachent les articles à l'effigie du pape François et de Jean-Paul II.