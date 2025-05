Deux hommes reconnus coupables d’avoir abattu le Sycamore Gap tree, un arbre vieux de 200 ans

Deux hommes ont été reconnus coupables ce vendredi d'avoir abattu le Sycamore Gap tree, un érable devenu célèbre en apparaissant dans de nombreux films et séries. L'affaire a choqué le Royaume-Uni, entraînant une vague d'indignation de la part des Britanniques.

En Angleterre, deux hommes ont été reconnus coupables d’avoir abattu sans raison apparente le Sycamore Gap tree, un érable vieux de 200 ans. Jugés depuis la semaine dernière au nord de l'Angleterre, les deux accusés risquent "une longue peine de prison ferme", a averti la juge. L’abattage de cet arbre a provoqué de vives réactions, qui ont été à la mesure de l’attachement que le Sycamore gap tree suscitait chez les Britanniques.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un arbre devenu symbole

Isolé entre deux collines, le Sycamore gap tree était devenu célèbre après avoir figuré dans le film "Robin des Bois" avec Kevin Costner, sorti en 1991. Considéré comme un trésor national au Royaume-Uni, l'érable planté à la fin des années 1800, mesurait près de 15 mètres de haut avant son abattage. Il jouxte le mur romain d'Hadrien, ce monument classé au patrimoine mondial de l'Unesco qui traversait la Grande-Bretagne d'un bout à l'autre et délimitait la frontière de l'Empire romain au IIe siècle.

Daniel Graham, 39 ans, et Adam Carruthers, 32 ans, sont aujourd'hui accusés d'avoir abattu l'arbre une nuit de septembre 2023. Jugés depuis la semaine dernière devant le tribunal de Newcastle, les deux hommes qui nient les faits et s'accusent mutuellement, n'ont donné aucune explication. Reconnus coupables de dommages criminels, ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Les deux trentenaires sont pour l'instant en détention provisoire et ils le resteront jusqu'au prononcé de leur peine le 15 juillet prochain.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Depuis l’abattage de l’arbre, le National Trust, l’organisme gérant de nombreux lieux du patrimoine britannique, a indiqué que de nouvelles pousses étaient apparues sur la souche. Le National Trust a également récupéré des graines et obtenu 49 jeunes plants qui seront donnés à terme à des organisations dans tout le Royaume-Uni, pour être plantés dans des hôpitaux, des jardins ou des écoles.