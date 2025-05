«Ce qui le caractérise, c’est sa grande sensibilité» : rencontre avec un prêtre péruvien, fier d’avoir pu assister à l'élection de Léon XIV

En tant que missionnaire, Robert Francis Prevost, qui a pris le nom de Léon XIV à son élection, a passé plus de la moitié de sa vie au Pérou, dont il a obtenu la nationalité en 2015. Pour les Péruviens, comme son ami Hugo Sanchez, cette nomination est une immense fierté.

Léon XIV est le tout premier pape américain de l’Histoire, mais il est aussi le premier Péruvien, ayant obtenu la naturalisation en 2015. En pèlerinage à Rome, le prêtre péruvien Hugo Sanchez connaît bien Robert Francis Prevost. Il raconte au micro d'Europe 1 sa fierté d’avoir pu assister à son élection.

"C’était mon évêque pendant 8 ans à Chiclayo"

À l'ombre des arcades de la place Saint-Pierre, Hugo Sanchez esquisse un sourire quand on lui parle du nouveau pape. Il faut dire que les deux hommes d'Église se connaissent bien. "Nous sommes amis, c’est la troisième fois que je lui rends visite ici à Rome… C’était mon évêque pendant 8 ans à Chiclayo".

À Chiclayo, située du nord du Pérou, se trouve la petite paroisse d’Hugo Sanchez. Les yeux mi-clos derrière ses lunettes, le prêtre retrace le fil de ses années communes avec Léon XIV. Et se souvient de son grand dévouement. "Il a fait un travail très important pendant la pandémie, en fournissant de l’oxygène aux populations les plus pauvres et en apportant toujours son aide à certaines familles dans le besoin".

Pour le prêtre péruvien, ce qui fait sa force, c'est sa bienveillance. "Ce qui le caractérise, c’est sa grande sensibilité, sa capacité d’écoute, d’ouverture et surtout sa volonté de toujours aider les plus démunis", évoque-t-il. Ce midi, Hugo Sanchez verra son ami devenu pape, célébrer sa première prière publique au balcon de la basilique Saint-Pierre.